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Кабмин выделяет 3,6 млрд рублей на тренировочные площадки в рамках подготовки к ЧМ-2018

Правительство выделяет 3 млрд 567 млн 882,6 тыс. рублей на строительство и реконструкцию тренировочных площадок в рамках подготовки к ЧМ-2018 и Кубку конфедераций 2017 года, сообщает ТАСС.

Средства федерального бюджета в текущем году получит 21 регион, больше всего получат Московская область (643,4 млн рублей), Ставропольский край (457,6 млн рублей) и Краснодарский край (336,7 млн рублей).

Другим распоряжением правительство перераспределяет ранее предусмотренные бюджетные ассигнования 2017 года на общую сумму 4,876 млрд рублей. В частности, 1,75 млрд рублей будут направлены на поставку, монтаж, демонтаж строений временного назначения и вспомогательного использования (в том числе монтаж временной улично-дорожной сети с временными автостоянками) для подготовки и проведения спортивных соревнований на московском стадионе "Спартак", а также на проектные и изыскательские работы по этому направлению.

Еще 3,13 млрд рублей пойдет на аналогичные цели в десяти субъектах РФ. Наибольшую сумму - 899,3 млн рублей - получит Санкт-Петербург, еще семи регионам выделят по 139,25 млн рублей, Татарстану и Краснодарскому краю будет выделено по 626 млн рублей.
Сегодня, 17:46
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:57) #
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толку то? их все равно украдут.
Регистрация: 7.03.2016
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