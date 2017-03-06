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Кабмин выделяет 3,6 млрд рублей на тренировочные площадки в рамках подготовки к ЧМ-2018
Правительство выделяет 3 млрд 567 млн 882,6 тыс. рублей на строительство и реконструкцию тренировочных площадок в рамках подготовки к ЧМ-2018 и Кубку конфедераций 2017 года, сообщает ТАСС.
Средства федерального бюджета в текущем году получит 21 регион, больше всего получат Московская область (643,4 млн рублей), Ставропольский край (457,6 млн рублей) и Краснодарский край (336,7 млн рублей).
Другим распоряжением правительство перераспределяет ранее предусмотренные бюджетные ассигнования 2017 года на общую сумму 4,876 млрд рублей. В частности, 1,75 млрд рублей будут направлены на поставку, монтаж, демонтаж строений временного назначения и вспомогательного использования (в том числе монтаж временной улично-дорожной сети с временными автостоянками) для подготовки и проведения спортивных соревнований на московском стадионе "Спартак", а также на проектные и изыскательские работы по этому направлению.
Еще 3,13 млрд рублей пойдет на аналогичные цели в десяти субъектах РФ. Наибольшую сумму - 899,3 млн рублей - получит Санкт-Петербург, еще семи регионам выделят по 139,25 млн рублей, Татарстану и Краснодарскому краю будет выделено по 626 млн рублей.
Средства федерального бюджета в текущем году получит 21 регион, больше всего получат Московская область (643,4 млн рублей), Ставропольский край (457,6 млн рублей) и Краснодарский край (336,7 млн рублей).
Другим распоряжением правительство перераспределяет ранее предусмотренные бюджетные ассигнования 2017 года на общую сумму 4,876 млрд рублей. В частности, 1,75 млрд рублей будут направлены на поставку, монтаж, демонтаж строений временного назначения и вспомогательного использования (в том числе монтаж временной улично-дорожной сети с временными автостоянками) для подготовки и проведения спортивных соревнований на московском стадионе "Спартак", а также на проектные и изыскательские работы по этому направлению.
Еще 3,13 млрд рублей пойдет на аналогичные цели в десяти субъектах РФ. Наибольшую сумму - 899,3 млн рублей - получит Санкт-Петербург, еще семи регионам выделят по 139,25 млн рублей, Татарстану и Краснодарскому краю будет выделено по 626 млн рублей.
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