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"Ростов-Арена" готова на 75 процентов

Министр строительства Ростовской области Николай Безуглов сообщил, что строительство "Ростов-Арены" идет с опережением графика.

"Стадион готов на 75 процентов, строительство идет с опережением графика. Нет никаких сомнений, что он будет сдан в сроки - до 25 декабря текущего года, но можно говорить, что строительство завершится досрочно. Вопросы эксплуатации будут решаться со временем. Уже приступили к элементам благоустройства, завершается строительство билетных касс и КПП. На самом стадионе выполнены внутренние и внешние инженерные коммуникации, залито бетонное основание поля. 20 марта приступим к устройству самого "пирога" футбольного поля, это основной элемент. Генподрядчик "Крокус Групп" заключил контракт с московским филиалом одной английской компании - эта организация занималась обустройством полей на многих стадионах Англии, Украины и России", - цитирует Безуглова ТАСС.
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