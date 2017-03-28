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Роман Широков: считаю, Кокорин - это игрок основного состава сборной

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков высказал мнение об игроках сборной России.

"Лидер сборной сейчас - это Игорь Акинфеев. А лидеры по духу и игре из числа полевых отсутствовали - Дзюба, Смолов. Выздоровеет Мамаев - это 100-процентный лидер. Сейчас великолепно себя проявляет Денисов, и мне кажется, что стоит вернуться к его кандидатуре, тем более его связка с Дзагоевым великолепно себя проявляла в отборе на Евро. Считаю, стоит к ней вернуться.

Был бы здоров Смольников, он наверняка играл бы в сборной. Всего из "Зенита" в сборной готовы выступать пять человек, хотя в клубе уже достаточно давно игру определяют иностранцы, а в последнее время наши ребята часто травмируются.

Кокорина нет в команде не по игровым причинам - тут больше сказывается его публичность. У него вроде всё есть для того, чтобы быть лидером сборной, однако в полной мере реализовать себя он не может. Вообще, Саша позиционируется как бомбардир, но иногда говорят, что это игрок второй линии. Мне трудно сказать, чего ему не хватает, но даже в своём нынешнем состоянии Кокорин, думаю, должен играть в основном составе сборной, как и Шатов.

К сожалению, ребята, которые сейчас выходят в составе сборной России, не показывают того уровня, который помог бы им стать действительно игроками основного состава. У них были все возможности, но пока они не могут себя реализовать. Может быть, сказывается волнение или что-то ещё. Увы, некоторые ребята перестали выступать за сборную. Как видим, без них мы пока никак не можем себя проявить в игре в защите", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков Сборная России
Сегодня, 11:40
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№1 Написал: zzzzz (Сегодня, 11:52) #
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Широков, займись чем-нибудь. Глупости свои издай.
Регистрация: 17.03.2017
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