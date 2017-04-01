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Власти Москвы покажут "Лужники" комиссии ФИФА в мае для полной проверки

Власти Москвы в мае ожидают приезда контролирующей комиссии ФИФА для полной проверки готовности стадиона "Лужники" к предстоящим матчам ЧМ-2018, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы уже хотим ФИФА в мае полностью показать объект для проверки. Думаю, что у нас никаких вопросов по сдаче объекта со стороны комиссии не будет. Ранее ФИФА много раз делала проверочные поездки и всегда давала высокую оценку по готовности объекта.

Сегодня "Лужники" соответствуют мировому уровню аналогичных спортивных объектов, была проведена полная реконструкция стадиона, начиная от увеличения количества мест и заканчивая благоустройством близлежащей территории", - цитирует Хуснуллина ТАСС.
Сегодня, 21:16
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