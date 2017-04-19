Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:45
Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018-й год (4)
Срок ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде перенесен на 2018-й год (4)
17:19
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Роберт Левандовски: могли выиграть этот матч и выйти в полуфинал, но судья допустил серьезные ошибки
Более 60 тысяч заявок поступило на получение паспорта болельщика
Более 60 тысяч заявок на получение паспорта болельщика (FAN-ID) поступило в Министерство связи РФ. Об этом ТАСС сообщил директор департамента реализации стратегических проектов Министерства связи РФ Андрей Черненко.
"У нас сейчас более 60 тысяч заявок на FAN-ID, и с каждым днем динамика по заявкам увеличивается, мы будем выдавать ровно столько, сколько будет зрителей. Процентов 70 - заявки из России, дальше - Чили, Мексика, Германия. Из неучастников больше всего заявок из США. Речь идет только о Кубке конфедераций, заявка на чемпионат мира откроется после Кубка конфедераций", - сказал Черненко.
"У нас сейчас более 60 тысяч заявок на FAN-ID, и с каждым днем динамика по заявкам увеличивается, мы будем выдавать ровно столько, сколько будет зрителей. Процентов 70 - заявки из России, дальше - Чили, Мексика, Германия. Из неучастников больше всего заявок из США. Речь идет только о Кубке конфедераций, заявка на чемпионат мира откроется после Кубка конфедераций", - сказал Черненко.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.