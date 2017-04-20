Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Власти Петербурга планируют организовать туры по "Зенит-Арене" в 2018 году

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев поделился мыслями касательно экскурсий на стадион на Крестовском острове

"Вопрос стадионных туров мы сейчас прорабатываем. Я думаю, что это будет интересно и перед началом ЧМ-2018. Думаю, что мы на следующий год внедрим такие туры. Я знаю, что они уже продаются, но не так массово. Пока на стадионе нечего показывать. Например, у "Барселоны" на стадионе есть музей. А у нас пока, кроме футбольного поля и красивого стадиона, внутри нет духа истории.

Проходил вот чемпионат мира в Бразилии, но никто не помнит ни одного стадиона, кроме "Мараканы". Хотя чемпионат проходил там в девяти городах. То же самое в Южной Африке. Все помнят стадион, построенный в Кейптауне, но никто не назовет ни одного другого города, в котором проходил чемпионат мира. Кроме, может быть, Йоханнесбурга. Задача Петербурга – сделать так, чтобы никто не помнил чемпионат мира в России нигде, кроме как в Петербурге", — цитирует Мушкарева "Интерфакс".
Сегодня, 20:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.