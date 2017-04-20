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17:56
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
16:53
Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире (10)
Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире (10)
16:18
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
15:53
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
10:51
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
Власти Петербурга планируют организовать туры по "Зенит-Арене" в 2018 году
Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев поделился мыслями касательно экскурсий на стадион на Крестовском острове
"Вопрос стадионных туров мы сейчас прорабатываем. Я думаю, что это будет интересно и перед началом ЧМ-2018. Думаю, что мы на следующий год внедрим такие туры. Я знаю, что они уже продаются, но не так массово. Пока на стадионе нечего показывать. Например, у "Барселоны" на стадионе есть музей. А у нас пока, кроме футбольного поля и красивого стадиона, внутри нет духа истории.
Проходил вот чемпионат мира в Бразилии, но никто не помнит ни одного стадиона, кроме "Мараканы". Хотя чемпионат проходил там в девяти городах. То же самое в Южной Африке. Все помнят стадион, построенный в Кейптауне, но никто не назовет ни одного другого города, в котором проходил чемпионат мира. Кроме, может быть, Йоханнесбурга. Задача Петербурга – сделать так, чтобы никто не помнил чемпионат мира в России нигде, кроме как в Петербурге", — цитирует Мушкарева "Интерфакс".
"Вопрос стадионных туров мы сейчас прорабатываем. Я думаю, что это будет интересно и перед началом ЧМ-2018. Думаю, что мы на следующий год внедрим такие туры. Я знаю, что они уже продаются, но не так массово. Пока на стадионе нечего показывать. Например, у "Барселоны" на стадионе есть музей. А у нас пока, кроме футбольного поля и красивого стадиона, внутри нет духа истории.
Проходил вот чемпионат мира в Бразилии, но никто не помнит ни одного стадиона, кроме "Мараканы". Хотя чемпионат проходил там в девяти городах. То же самое в Южной Африке. Все помнят стадион, построенный в Кейптауне, но никто не назовет ни одного другого города, в котором проходил чемпионат мира. Кроме, может быть, Йоханнесбурга. Задача Петербурга – сделать так, чтобы никто не помнил чемпионат мира в России нигде, кроме как в Петербурге", — цитирует Мушкарева "Интерфакс".
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