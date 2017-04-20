Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Мутко: участники Кубка конфедераций будут проживать в 18 гостиницах

Вице-премьер РФ, руководитель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что команды-участницы Кубка конфедераций 2017 года и представители ФИФА будут проживать в 18 гостиницах, которые расположены в четырех городах-организаторах турнира.

"Обсудили вопрос размещения, на Кубке конфедераций будет задействовано 18 гостиниц, где будут проживать команды, семья ФИФА, партнеры ФИФА. Решили все вопросы, связанные с обеспечением безопасности и находящиеся в компетенции ФИФА - это создание периметра, досмотров зоны и, так называемого, чистого коридора. Ряд вопросов был связан с продвижением чемпионата мира и Кубка конфедераций, размещение рекламы, телевизионные рекламные возможности. Ну и часть тем, связанная с чисто операционными вопросами", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 21:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.