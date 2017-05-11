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Минкомсвязь запустила сервис для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов болельщика
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ запустило сервис для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов футбольных болельщиков (Fan ID), сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.
"Сервис по проверке подлинности паспортов болельщиков разработан для тех авиакомпаний, которые будут осуществлять перевозку иностранных болельщиков из-за рубежа в Россию для посещения матчей Кубка конфедераций. Для иностранных граждан и лиц без гражданства Fan ID дает право въезда без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и десяти дней после последнего матча", - заявил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Романков.
"Сервис по проверке подлинности паспортов болельщиков разработан для тех авиакомпаний, которые будут осуществлять перевозку иностранных болельщиков из-за рубежа в Россию для посещения матчей Кубка конфедераций. Для иностранных граждан и лиц без гражданства Fan ID дает право въезда без оформления визы в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и десяти дней после последнего матча", - заявил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Романков.
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