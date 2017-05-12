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Михаил Соколовский: попадание украинцев на ЧМ-2018 станет маленьким подвигом
Известный украинский футбольный тренер Михаил Соколовский прокомментировал отказ Украины транслироваться матчи финальной части чемпионата мира по футболу — 2018, которая пройдет в России.
"Сильно болею за Андрея Шевченко, он мне очень симпатичен, а также за всю сборную, со многими игроками которой лично знаком, в связи с чем хочу видеть нашу национальную команду — не только по ТВ, но и наяву. Я не понимаю футбола, который нигде не показывают: это что, Северная Корея? Так что я за то, что бы наша сборная и показывалась (по телевидению — «Газета.Ru»), и особенно была на ЧМ-2018. Ну а если ее там не будет, может мы и сами ничего смотреть не станем (смеется).
Повлияет ли как-то на решение НОТУ возможное недовольство со стороны Шевченко? Думаю, что к нему нужно прислушиваться — он футбольный человек. К слову, попадание украинцев на мундиаль станет маленьким подвигом, ведь ситуация не так сейчас складывается. Миллионы людей хотят видеть национальную команду в финальной части турнира. Я на самом деле вообще не понимаю этой политики в отношении футбола: для меня это просто футбол, а уж все остальное…" — цитирует Соколовского "Газета.ру".
"Сильно болею за Андрея Шевченко, он мне очень симпатичен, а также за всю сборную, со многими игроками которой лично знаком, в связи с чем хочу видеть нашу национальную команду — не только по ТВ, но и наяву. Я не понимаю футбола, который нигде не показывают: это что, Северная Корея? Так что я за то, что бы наша сборная и показывалась (по телевидению — «Газета.Ru»), и особенно была на ЧМ-2018. Ну а если ее там не будет, может мы и сами ничего смотреть не станем (смеется).
Повлияет ли как-то на решение НОТУ возможное недовольство со стороны Шевченко? Думаю, что к нему нужно прислушиваться — он футбольный человек. К слову, попадание украинцев на мундиаль станет маленьким подвигом, ведь ситуация не так сейчас складывается. Миллионы людей хотят видеть национальную команду в финальной части турнира. Я на самом деле вообще не понимаю этой политики в отношении футбола: для меня это просто футбол, а уж все остальное…" — цитирует Соколовского "Газета.ру".
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