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Михаил Соколовский: попадание украинцев на ЧМ-2018 станет маленьким подвигом

Известный украинский футбольный тренер Михаил Соколовский прокомментировал отказ Украины транслироваться матчи финальной части чемпионата мира по футболу — 2018, которая пройдет в России.

"Сильно болею за Андрея Шевченко, он мне очень симпатичен, а также за всю сборную, со многими игроками которой лично знаком, в связи с чем хочу видеть нашу национальную команду — не только по ТВ, но и наяву. Я не понимаю футбола, который нигде не показывают: это что, Северная Корея? Так что я за то, что бы наша сборная и показывалась (по телевидению — «Газета.Ru»), и особенно была на ЧМ-2018. Ну а если ее там не будет, может мы и сами ничего смотреть не станем (смеется).

Повлияет ли как-то на решение НОТУ возможное недовольство со стороны Шевченко? Думаю, что к нему нужно прислушиваться — он футбольный человек. К слову, попадание украинцев на мундиаль станет маленьким подвигом, ведь ситуация не так сейчас складывается. Миллионы людей хотят видеть национальную команду в финальной части турнира. Я на самом деле вообще не понимаю этой политики в отношении футбола: для меня это просто футбол, а уж все остальное…" — цитирует Соколовского "Газета.ру".
Теги: Сборная Украины
Сегодня, 17:15
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№2 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 18:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
это что, Северная Корея?
Хуже,это Габон,да и тот уже впереди.
Так что я за то, что бы наша сборная и показывалась (по телевидению — «Газета.Ru»), и особенно была на ЧМ-2018.
Хоть один адекватный есть и то праздник.
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 17:54) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Адекват


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
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