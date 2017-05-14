Роналдиньо вручил два билета на Кубок конфедераций своему поклоннику из Казани

Чемпион мира по футболу 2002 года бразилец Роналдиньо после викторины вручил два билета на матч Кубка конфедераций своему поклоннику из Казани. Всего в воскресенье в Парке Кубка конфедераций в столице Татарстана разыграют 74 билета на матчи."Я с малых лет люблю Рональдиньо, когда узнал, что он приедет - чуть не расплакался. Мне не столько билет важен, сколько постоять с ним рядом, так волнуюсь, что просто нет слов", - поделился впечатлениями поклонник бразильского игрока Кирилл Губушкин, который правильно ответил на вопрос о карьере Рональдиньо.Футболист предложил, поскольку билетов два, сходить на игру вместе. Губушкин от волнения даже не понял, на какой матч он выиграл билеты, но отметил, что хотел бы посетить игру Португалия - Мексика.Как раз на эту встречу разыгрывал билеты бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций - 1994 и олимпийский чемпион 1996 года Джей-Джей Окоча. А билеты на матч Россия - Мексика - бывший капитан казанского "Рубина" Роман Шаронов. Несмотря на то, что двое других участников розыгрыша с футбольными звездами на вопросы не ответили, билеты им все равно вручили.