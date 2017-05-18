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Владимир Габулов вызван в сборную России вместо Лунева

Тренерский штаб национальной сборной России внес одно изменение в расширенный список команды для подготовки к Кубку Конфедераций.

Вместо получившего в матче 29 тура РФПЛ с "Краснодаром" травму голкипера "Зенита" Андрея Лунева в список включен вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов.

"Сожалеем о том, что попавший в расширенный список Андрей Лунев, на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе. Но он получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке Конфедераций. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй. В то же время мы приняли решение включить вместо него в список голкипера тульского "Арсенала" Владимира Габулова. Это обусловлено несколькими обстоятельствами. Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную (10 матчей), хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира", - рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В понедельник, 22 мая, тренерский штаб сборной России назовет имена 26 игроков из расширенного списка, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

РФС
Теги: Габулов Черчесов Сборная России
Сегодня, 17:47
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27
(3)
№27 Написал: Викторис (Сегодня, 19:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кто? Кто? Кто он такой не слышал
Регистрация: 8.04.2017
№26 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 19:30) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Веня Ерофеев
Стасик совсем сбрендил что ли? Чего Митрюшкина или Медведева не попробовать?

С Медведевым надо всю защиту ростовскую брать. без них он пока не известно кто, а если защиту ростовскую, то и тренера их, Курбана. Митрюшкина знаем, ему здесь калитку никто не доверил, в средненький чемпионат поехал опыта набираться и что, сразу ему готов ты сборную доверить на кубке конфедераций? Неа, Стас всё просчитал, он пока поработает сам... wink
Регистрация: 3.05.2015
№25 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 18:58) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Нужна старая гвардия. Дасаев, сам Стасик, во, еще Бирюков, он вообще щас в составе Зенита, не растерял еще игровой практики)))))))))))))))


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№24 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:57) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Финское говно ещё пригласите...
Оно же - "греческий гребень" ..,Анна Ефидаренко , Элла Кацнальбоген , Людмила Огуренкова , Изольда Меньшова и Валентина Поният?"


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№23 Написал: And70 СССР (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дасаева надо было вызвать. Или в случае чего сам в ворота встанешь?
Регистрация: 24.11.2010
№22 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 18:53) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Землячество...
Регистрация: 21.03.2011
№21 Написал: perekos Самара (Сегодня, 18:51) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: stepanmlc
вратарь который полгода не был востребован, сейчас играет в предпоследней команде...
где вообще логика?
Ребров, Медведев, Беленов ...

медведев да, а ребров слабое звено


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We are the champions - my friends!!!!
Регистрация: 10.08.2012
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:51) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
не лизуна штанг же вызывать

Тоже неплохой вариант, хоть бы без дела не сидел, когда остальные тренируются.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№19 Написал: poxxop (Сегодня, 18:45) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
учебно-тренировочный сбор в Австрии. давайте ушь в Австралию. хз где этот кубок проходить будет.....
Регистрация: 28.05.2016
№18 Написал: perekos Самара (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (5)
online

межет сметанина или пильгуя позовешь? стасик ты потерял направление кк17 следовало вызывать одну молодежь чтоб ощутили себя тем чем являются и росли дальше
черчесов главное разочарование сезона
аминь


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We are the champions - my friends!!!!
Регистрация: 10.08.2012
№17 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:42) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Saveger
Беленов и так в сборной

Очевидно, что 3-й вратарь играть не будет.
А чтоб обживался в сборной на будущее - Медведева или Митрюшкина.
Регистрация: 22.09.2009
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:39) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
не лизуна штанг же вызывать


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
Ребров, Медведев, Беленов ...

Беленов и так в сборной
Регистрация: 16.03.2010
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:28) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
какой накуй Габулов.. габулов вылетит в пердив со своим новым клубом

Спартаковцу, пусть даже бывшему, пусть даже вратарю, это бесполезно объяснять, а уж искать какую-то логику...., курам насмех. Вон, даже тебя это удивило.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 18:21) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Лучшие времена Габулова уже прошли. Поздно.
Регистрация: 8.09.2012
№12 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Главное неожиданность
Регистрация: 17.05.2015
№11 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 18:19) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Финское говно ещё пригласите...

Не финское, а датское....А, впрочем, какая разница....:))))
Регистрация: 8.02.2011
№10 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:17) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
вратарь который полгода не был востребован, сейчас играет в предпоследней команде...
где вообще логика?
Ребров, Медведев, Беленов ...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№9 Написал: Саня1589 (Сегодня, 18:16) #
  • 0
  •  (2)

Гениальное решение - есть ребров, есть медведев. Брать габулова? для чего? они молодой, перспективный? бред...
Регистрация: 27.01.2017
№8 Написал: anat belarus (Сегодня, 18:01) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Веня Ерофеев
Стасик совсем сбрендил что ли? Чего Митрюшкина или Медведева не попробовать?

Вот оно и вылезло. Землячество, в чистом виде!
Регистрация: 20.10.2009
№7 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 18:00) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Мы узкие, не обманываем дуг дуга, Осетины в состав, всё верно, никого моложе , выше в таблице и перспективнее нет, идёт омоложение состава.
Регистрация: 30.08.2015
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:00) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
дайте шанс Медведеву ..

какой накуй Габулов.. габулов вылетит в пердив со своим новым клубом


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 18:00) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
И Пашку Деревянного в нападение из Динамы позовите для полного комплекта.....
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 17:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А в нарды больше никто не умеет...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:58) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Есть же Лодыгин, в недавнем прошлом второй после Акинфеева???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:53) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Вратарь аутсайдера. Финское говно ещё пригласите...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 17:51) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Стасик совсем сбрендил что ли? Чего Митрюшкина или Медведева не попробовать?


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
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