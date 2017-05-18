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Владимир Габулов вызван в сборную России вместо Лунева
Тренерский штаб национальной сборной России внес одно изменение в расширенный список команды для подготовки к Кубку Конфедераций.
Вместо получившего в матче 29 тура РФПЛ с "Краснодаром" травму голкипера "Зенита" Андрея Лунева в список включен вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов.
"Сожалеем о том, что попавший в расширенный список Андрей Лунев, на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе. Но он получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке Конфедераций. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй. В то же время мы приняли решение включить вместо него в список голкипера тульского "Арсенала" Владимира Габулова. Это обусловлено несколькими обстоятельствами. Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную (10 матчей), хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира", - рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
В понедельник, 22 мая, тренерский штаб сборной России назовет имена 26 игроков из расширенного списка, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.
РФС
Вместо получившего в матче 29 тура РФПЛ с "Краснодаром" травму голкипера "Зенита" Андрея Лунева в список включен вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов.
"Сожалеем о том, что попавший в расширенный список Андрей Лунев, на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе. Но он получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке Конфедераций. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй. В то же время мы приняли решение включить вместо него в список голкипера тульского "Арсенала" Владимира Габулова. Это обусловлено несколькими обстоятельствами. Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную (10 матчей), хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира", - рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
В понедельник, 22 мая, тренерский штаб сборной России назовет имена 26 игроков из расширенного списка, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.
РФС
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