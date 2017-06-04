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Алексей Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику

Работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") идут по графику, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Газон в Санкт-Петербурге уже уложен, идет прошивка. У нас срок 10 июня, потому что потом еще будет репетиция церемонии открытия (Кубка конфедераций). Прошивка идет по графику, отставания нет", - цитирует Сорокина ТАСС.

Ранее администрация города сообщила, что все работы по установке нового газона на стадионе завершатся 12-13 июня, они будут выполнены за счет футбольного клуба "Зенит". Решение об обновлении газона петербургской арены было принято 19 мая. Техническое задание было разработано ФК "Зенит"
Теги: Сорокин
Сегодня, 15:07
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№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 15:54) #
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А неокрепший газон переживет репетицию открытия? Или что опять будет замена газона? Конечно Галицкий, Федун и Гинер не дадут свои поля топтать и правильно сделают.
Регистрация: 17.04.2017
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