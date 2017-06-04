Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:07
Алексей Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику (1)
Алексей Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику (1)
12:26
"Анжи" покинули девять футболистов (5)
"Анжи" покинули девять футболистов (5)
00:45
В Турине несколько человек пострадали из-за паники, вызванной угрозой теракта после просмотра финала Лиги Чемпионов
В Турине несколько человек пострадали из-за паники, вызванной угрозой теракта после просмотра финала Лиги Чемпионов
Вчера 23:53
Мадридская кара в Кардиффе. «Реал» смёл планы «Ювентуса» (4)
Мадридская кара в Кардиффе. «Реал» смёл планы «Ювентуса» (4)
Алексей Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику
Работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") идут по графику, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"Газон в Санкт-Петербурге уже уложен, идет прошивка. У нас срок 10 июня, потому что потом еще будет репетиция церемонии открытия (Кубка конфедераций). Прошивка идет по графику, отставания нет", - цитирует Сорокина ТАСС.
Ранее администрация города сообщила, что все работы по установке нового газона на стадионе завершатся 12-13 июня, они будут выполнены за счет футбольного клуба "Зенит". Решение об обновлении газона петербургской арены было принято 19 мая. Техническое задание было разработано ФК "Зенит"
"Газон в Санкт-Петербурге уже уложен, идет прошивка. У нас срок 10 июня, потому что потом еще будет репетиция церемонии открытия (Кубка конфедераций). Прошивка идет по графику, отставания нет", - цитирует Сорокина ТАСС.
Ранее администрация города сообщила, что все работы по установке нового газона на стадионе завершатся 12-13 июня, они будут выполнены за счет футбольного клуба "Зенит". Решение об обновлении газона петербургской арены было принято 19 мая. Техническое задание было разработано ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.