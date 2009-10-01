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В Казани распространяют билеты на матчи Кубка конфедераций среди личного состава МВД

В распоряжении Sports.ru оказалось письмо по МВД Татарстана о бесплатном распределении билетов среди личного состава Министерства внутренних дел.

Оно предполагает при этом проверку посещаемости казанских матчей турнира по распределенным билетам.

В Казани распространяют билеты на матчи Кубка конфедераций среди личного состава МВД
Сегодня, 20:30
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№4 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 21:49) #
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«Спартак»
Аля Северная Корея...
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№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:49) #
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«Локомотив»
Самая натуральная показуха Советского пошиба -загонять своих граждан на различные мероприятия .......Обратно в Совдепию
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№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:45) #
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«Зенит»
Мутко, ты где, что ты там говорил ?


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№1 Написал: петя365 (Сегодня, 20:31) #
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А кто не возьмёт билетов пачку, тот не получит взяткокачку (с)
Регистрация: 7.05.2017
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