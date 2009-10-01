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В Казани распространяют билеты на матчи Кубка конфедераций среди личного состава МВД
В распоряжении Sports.ru оказалось письмо по МВД Татарстана о бесплатном распределении билетов среди личного состава Министерства внутренних дел.
Оно предполагает при этом проверку посещаемости казанских матчей турнира по распределенным билетам.
Оно предполагает при этом проверку посещаемости казанских матчей турнира по распределенным билетам.
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