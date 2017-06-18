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Алексей Сорокин: система идентификации фанатов прошла успешный тест, нареканий не было
Генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин на внеочередной конференции РФС поделился впечатлениями от матча открытия Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия (2:0).
"Поздравляю нашу сборную и нашего главного тренера с блестящей победой. Всегда победа своей сборной помогает организаторам в оценке их работы. Нам предстоит ещё 13 матчей. Все команды всем довольны, никаких жалоб к нам не поступало.
Билеты на сегодняшний момент проданы на 60 процентов, продажи ещё идут. Надеемся, что интерес среди болельщиков будет повышаться по ходу турнира.
Чемпионат мира — гораздо более масштабный турнир. Семь стадионов находятся в разных стадиях строительства, есть уверенность, что строительство будет завершено в конце этого года, и мы успеем провести тестовые матчи. Всего будет задействовано 278 гостиниц, 104 тренировочных площадок. Что касается волонтёров, мы получили 176 тыс. заявок, 20 тыс. будет удовлетворено.
Что касается новшеств, то кроме системы видеоповторов будет система идентификации болельщиков. Вчера система прошла успешный тест, нареканий не было. Будет безвизовый въезд в Россию на чемпионате мира, бесплатный проезд между городами и в городах. Самолёты будут задействованы, но не в бесплатном режиме. Именно железнодорожный транспорт будет бесплатным для болельщиков.
Ясность по транспортной системе наступит после жеребьёвки. У нас есть договорённость с авиакомпаниями о предоставлении дополнительных судов. Большая система и большие преимущества для гостей турнира. Будем полностью готовы к чемпионату мира в следующем году", - цитирует Сорокина "Чемпионат.сом".
"Поздравляю нашу сборную и нашего главного тренера с блестящей победой. Всегда победа своей сборной помогает организаторам в оценке их работы. Нам предстоит ещё 13 матчей. Все команды всем довольны, никаких жалоб к нам не поступало.
Билеты на сегодняшний момент проданы на 60 процентов, продажи ещё идут. Надеемся, что интерес среди болельщиков будет повышаться по ходу турнира.
Чемпионат мира — гораздо более масштабный турнир. Семь стадионов находятся в разных стадиях строительства, есть уверенность, что строительство будет завершено в конце этого года, и мы успеем провести тестовые матчи. Всего будет задействовано 278 гостиниц, 104 тренировочных площадок. Что касается волонтёров, мы получили 176 тыс. заявок, 20 тыс. будет удовлетворено.
Что касается новшеств, то кроме системы видеоповторов будет система идентификации болельщиков. Вчера система прошла успешный тест, нареканий не было. Будет безвизовый въезд в Россию на чемпионате мира, бесплатный проезд между городами и в городах. Самолёты будут задействованы, но не в бесплатном режиме. Именно железнодорожный транспорт будет бесплатным для болельщиков.
Ясность по транспортной системе наступит после жеребьёвки. У нас есть договорённость с авиакомпаниями о предоставлении дополнительных судов. Большая система и большие преимущества для гостей турнира. Будем полностью готовы к чемпионату мира в следующем году", - цитирует Сорокина "Чемпионат.сом".
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