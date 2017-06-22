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Ангелос Постекоглу: Австралия ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф, я не сдаюсь

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу прокомментировал ничью с командой Камеруна (1:1) в матче группового этапа Кубка конфедераций.

"Был очень напряжённый матч, мы контролировали лишь части игры. Мы неплохо вписались в игру, но нам немного не хватило. У нас было несколько неплохих шансов, особенно в начале второго тайма. У сборной Австралии был на один день меньше отдыха, так что благодарен ребятам, что они выдержали. В обоих матчах мы показали те результаты, которые хотели, — сыграли так, как смогли. Разочарован тем, что сегодня пропустили, но по большому счёту мы диктовали игру. Есть определённый прогресс, я не сдаюсь.

Во всех матчах хотим победить, в том числе и Чили. Ещё одна сложная игра, постараемся сделать всё возможное. Шансы на проход в плей-офф мы всё ещё сохраняем", - цитирует тренера "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная Австралии Сборная Камеруна
Сегодня, 21:19
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