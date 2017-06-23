Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:27
Валерий Непомнящий: вселяет надежду то, что в игре сборной России было множество моментов и подходов (1)
Валерий Непомнящий: вселяет надежду то, что в игре сборной России было множество моментов и подходов (1)
18:32
Акинфеев – лучший вратарь Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов после двух туров (25)
Акинфеев – лучший вратарь Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов после двух туров (25)
16:08
Василий Уткин об отсутствии видеоповторов в РФПЛ-2017/18: решение принято во многом благодаря Гинеру (42)
Василий Уткин об отсутствии видеоповторов в РФПЛ-2017/18: решение принято во многом благодаря Гинеру (42)
15:12
Роман Зобнин: все по плану (видео) (3)
Роман Зобнин: все по плану (видео) (3)
14:43
Герман Ткаченко: чувствуется, что Черчесов отводит давление от команды и переводит на себя (3)
Герман Ткаченко: чувствуется, что Черчесов отводит давление от команды и переводит на себя (3)
12:55
Виктория Лопырёва: наша задача – рассказать всем, что в России безопасно, медведи по улицам не ходят (8)
Виктория Лопырёва: наша задача – рассказать всем, что в России безопасно, медведи по улицам не ходят (8)
Валерий Непомнящий: вселяет надежду то, что в игре сборной России было множество моментов и подходов
Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий заявил, что игра сборной России во втором тайме матча группового этапа Кубка конфедераций против португальцев вселила оптимизм.
"Второй тайм игры против португальцев показал, что не все безнадежно. У команды есть огромное желание - желание играть. Да, может, не все передачи доходили до группы атаки, но было множество опасных моментов. Сборная России начала находить свою игру, что вселяет огромный оптимизм.
То, что не удалось нанести ни одного удара в створ, меня, конечно, удивляет. Но, повторюсь, вселяет надежду то, что было множество моментов и подходов, а на этом уже можно строить игру.
Игра сборных Португалии и Мексики сильно отличается, и если ребята соберутся и будут играть как во втором тайме с португальцами, то у нашей сборной будут достаточно неплохие шансы. Мне кажется, главным минусом нашей команды является то, что ребята сами себя недооценивают, возможно, нет взаимопонимания и сыгранности. Однако больше всего меня беспокоит игра в обороне, центральные игроки мексиканцев очень четко доставляют мяч группе атаки, чего в нашей сборной пока нет", - цитирует Непомнящего ТАСС.
"Второй тайм игры против португальцев показал, что не все безнадежно. У команды есть огромное желание - желание играть. Да, может, не все передачи доходили до группы атаки, но было множество опасных моментов. Сборная России начала находить свою игру, что вселяет огромный оптимизм.
То, что не удалось нанести ни одного удара в створ, меня, конечно, удивляет. Но, повторюсь, вселяет надежду то, что было множество моментов и подходов, а на этом уже можно строить игру.
Игра сборных Португалии и Мексики сильно отличается, и если ребята соберутся и будут играть как во втором тайме с португальцами, то у нашей сборной будут достаточно неплохие шансы. Мне кажется, главным минусом нашей команды является то, что ребята сами себя недооценивают, возможно, нет взаимопонимания и сыгранности. Однако больше всего меня беспокоит игра в обороне, центральные игроки мексиканцев очень четко доставляют мяч группе атаки, чего в нашей сборной пока нет", - цитирует Непомнящего ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.