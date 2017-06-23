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Валерий Непомнящий: вселяет надежду то, что в игре сборной России было множество моментов и подходов

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий заявил, что игра сборной России во втором тайме матча группового этапа Кубка конфедераций против португальцев вселила оптимизм.

"Второй тайм игры против португальцев показал, что не все безнадежно. У команды есть огромное желание - желание играть. Да, может, не все передачи доходили до группы атаки, но было множество опасных моментов. Сборная России начала находить свою игру, что вселяет огромный оптимизм.

То, что не удалось нанести ни одного удара в створ, меня, конечно, удивляет. Но, повторюсь, вселяет надежду то, что было множество моментов и подходов, а на этом уже можно строить игру.

Игра сборных Португалии и Мексики сильно отличается, и если ребята соберутся и будут играть как во втором тайме с португальцами, то у нашей сборной будут достаточно неплохие шансы. Мне кажется, главным минусом нашей команды является то, что ребята сами себя недооценивают, возможно, нет взаимопонимания и сыгранности. Однако больше всего меня беспокоит игра в обороне, центральные игроки мексиканцев очень четко доставляют мяч группе атаки, чего в нашей сборной пока нет", - цитирует Непомнящего ТАСС.
Теги: Непомнящий Сборная России
Сегодня, 19:27
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№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:25) #
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Болеет за:
«Локомотив»
вселяет надежда только одно опять пролетели как "Фанера над Парижем"
Регистрация: 18.03.2012
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