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Артем Дзюба: пусть Лебедев попробует "дать в морду" Жиркову. Посмотрим, что из этого получится

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметил, что хотел бы посмотреть, как вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев, оскорбивший полузащитника сборной России Юрия Жиркова, даст футболисту "в морду".

Ранее политик предложил "дать в морду" Жиркову за то, что он был удален с поля в игре Кубка конфедераций против Мексики (1:2).

– Многие возмущены словами депутата Лебедева, который хочет "дать Жиркову в морду". Что вы ему ответите?

- Пусть попробует, посмотрим, что из этого получится.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Лебедев Жирков
Сегодня, 22:14
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(4)
№8 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 23:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
депутаты должны заниматься совсем другим !

С этим согласен. Депутата это не красит точно.
Цитата: SHIGA
Почему такая уверенность ?

А тут действительно не ясно...Можно подумать Жирков боец нивъeбeнный...
Регистрация: 8.02.2011
№7 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 23:10) #
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online

нетрал,
язык у депутатишки есть, а вот яйца - не факт
Регистрация: 16.06.2015
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 23:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yanus0407
Я думаю с разбитым носом сынок побежит к своему папе Жирику жаловаться....

Почему такая уверенность ?

А так конечно депутаты должны заниматься совсем другим !


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 22:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да не лезьте вы плять в футбол мандатники)
в стране медицина и педагогика загнаны в угол пенсионеры копейки получают,
доллар дешевеет а газ и бензин дорожает...


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:43) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Налетели стервятники депутаты, каждый великий специалист и тренер. Созин чот молчит. Странно. Ещё один клоун.
P.S. просмотрел, тот тоже отметился глупыми высказываниями.
Регистрация: 10.10.2006
№3 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 22:26) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Как же достали эти депутаты!
Регистрация: 8.09.2012
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 22:26) #
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Цитата: yanus0407
Я думаю с разбитым носом сынок побежит к своему папе Жирику жаловаться....

и с разбитыми яйцами...
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 22:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Я думаю с разбитым носом сынок побежит к своему папе Жирику жаловаться....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
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