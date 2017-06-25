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Джошуа Киммих: погода в Сочи лучше, чем в Казани

Защитник сборной Германии Джошуа Киммих поделился впечатлениями от матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Камеруна.

"Камерун – сложный соперник. В первом тайме у нас было несколько проблем, мы плохо справлялись, и Камерун играл намного лучше нас. Но во втором тайме мы исправились, и оказалось, что Камерун стал играть слабее, чем раньше. Мы были лучше во владении мячом и создавали больше опасных моментов.

Из тех городов, где мы были, мне больше понравился Сочи. Я крайне рад, что мы останемся здесь до полуфинала. И погода здесь лучше, чем в Казани", — цитирует Киммиха "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 22:39
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