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Джошуа Киммих: погода в Сочи лучше, чем в Казани
Защитник сборной Германии Джошуа Киммих поделился впечатлениями от матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Камеруна.
"Камерун – сложный соперник. В первом тайме у нас было несколько проблем, мы плохо справлялись, и Камерун играл намного лучше нас. Но во втором тайме мы исправились, и оказалось, что Камерун стал играть слабее, чем раньше. Мы были лучше во владении мячом и создавали больше опасных моментов.
Из тех городов, где мы были, мне больше понравился Сочи. Я крайне рад, что мы останемся здесь до полуфинала. И погода здесь лучше, чем в Казани", — цитирует Киммиха "Чемпионат.сом".
"Камерун – сложный соперник. В первом тайме у нас было несколько проблем, мы плохо справлялись, и Камерун играл намного лучше нас. Но во втором тайме мы исправились, и оказалось, что Камерун стал играть слабее, чем раньше. Мы были лучше во владении мячом и создавали больше опасных моментов.
Из тех городов, где мы были, мне больше понравился Сочи. Я крайне рад, что мы останемся здесь до полуфинала. И погода здесь лучше, чем в Казани", — цитирует Киммиха "Чемпионат.сом".
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