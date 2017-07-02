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В Сочи отметили финал Кубка конфедераций

Большой футбольный праздник, посвященный завершению Кубка конфедераций, собрал на площади у Южного мола порта Сочи более 10 тысяч любителей футбола, сообщает ТАСС.

Жители и гости курорта в ожидании трансляции финальной игры с участием сборных Германии и Чили смогли вспомнить наиболее яркие моменты прошедших на стадионе "Фишт" матчей.
Сегодня, 23:25
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