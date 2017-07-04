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Никита Симонян: матч за третье место стал лучшим на Кубке конфедераций

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что встреча за третье место Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики стала лучшей на турнире.

"Не перестает удивлять команда Германии, у них отлично поставлена подготовка резерва, и они показали очень высокую игровую дисциплину. Даже Йоахим Лёв был удивлен и считал грандиозным успехом выход в финал, но они стали победителями. Нельзя не согласиться с высказыванием Гари Линекера, что в футбол играют 22 игрока, а побеждают всегда немцы. Нельзя не восхищаться ими и не брать их в пример.

Но гораздо больше мне понравилась встреча за третье место. В плане происходящих на поле моментов это был захватывающий матч. Я бы назвал его лучшим на турнире", - цитирует Симоняна ТАСС.
Теги: Симонян
Сегодня, 01:21
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 02:02) #
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Не пора бы сдохнуть?


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