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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Юрий Молодченко: Ростовская область сможет принять всех гостей ЧМ-2018
Власти Ростовской области уверены в том, что в период проведения ЧМ-2018 региону хватит подготовленного гостиничного фонда. Об этом ТАСС рассказал заместитель губернатора региона Юрий Молодченко.
"У нас нет проблем с размещением клиентских групп и гостей ЧМ-2018, мы работаем над этим, гостиницы вводятся в срок. Сейчас заключаются договоры на размещение с "Матч Аккомодейшн 2018" (официальный оператор ФИФА по размещению клиентских групп, болельщиков, сотрудников ведомств, обеспечивающих безопасность во время подготовки и проведения ЧМ-2018, - прим.), <...> по всем категориям, не входящим в клиентские группы, у нас вопросов на данный момент тоже нет", - отметил Молодченко.
По данным пресс-службы регионального правительства, сейчас с гостиницами Ростовской области подписаны договоры на 825 номеров для размещения клиентских групп Международной федерации футбола (ФИФА). В стадии согласования находятся договоры с семью гостиницами на 331 номер. При подписании договоров общий объём составит 1156 номеров, что превысит минимальные требования ФИФА.
Также замгубернатора сообщил, что ранее приостановленное строительство гостиницы Hyatt Regency Rostov Don-Plaza было возобновлено, завершить работы планируется до конца года.
"Сегодня у нас нет никаких беспокойств по поводу того, что объект будет сдан в срок. И инициаторы проекта, и инвесторы, и строительная компания нас заверили в этом. При необходимости группировка строительных сил будет наращиваться, чтобы работы шли по плану", - рассказал Молодченко.
Он также добавил, доя дальнейшей реализации проекта правительство области совместно с инвестором проработали вопрос с ГК "Внешэкономбанк" по возобновлению кредитной линии для завершения строительства до 31 декабря 2017 года. Внешэкономбанк принял решение увеличить кредитную линию до 3,6 млрд рублей.
"У нас нет проблем с размещением клиентских групп и гостей ЧМ-2018, мы работаем над этим, гостиницы вводятся в срок. Сейчас заключаются договоры на размещение с "Матч Аккомодейшн 2018" (официальный оператор ФИФА по размещению клиентских групп, болельщиков, сотрудников ведомств, обеспечивающих безопасность во время подготовки и проведения ЧМ-2018, - прим.), <...> по всем категориям, не входящим в клиентские группы, у нас вопросов на данный момент тоже нет", - отметил Молодченко.
По данным пресс-службы регионального правительства, сейчас с гостиницами Ростовской области подписаны договоры на 825 номеров для размещения клиентских групп Международной федерации футбола (ФИФА). В стадии согласования находятся договоры с семью гостиницами на 331 номер. При подписании договоров общий объём составит 1156 номеров, что превысит минимальные требования ФИФА.
Также замгубернатора сообщил, что ранее приостановленное строительство гостиницы Hyatt Regency Rostov Don-Plaza было возобновлено, завершить работы планируется до конца года.
"Сегодня у нас нет никаких беспокойств по поводу того, что объект будет сдан в срок. И инициаторы проекта, и инвесторы, и строительная компания нас заверили в этом. При необходимости группировка строительных сил будет наращиваться, чтобы работы шли по плану", - рассказал Молодченко.
Он также добавил, доя дальнейшей реализации проекта правительство области совместно с инвестором проработали вопрос с ГК "Внешэкономбанк" по возобновлению кредитной линии для завершения строительства до 31 декабря 2017 года. Внешэкономбанк принял решение увеличить кредитную линию до 3,6 млрд рублей.
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