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Ровнаг Абдуллаев: впервые набрали 10 очков в отборе – это важное событие

Президент ассоциации футбольных федераций Азербайджана Ровнаг Абдуллаев поделился мыслями после матча отборочного этапа ЧМ-2018 между сборными Азербайджана и Сан-Марино в Баку (5:1).

- Что скажете об игре?

- Нормально сыграли. После матча с Норвегией порадовали болельщиков.

- Ожидали, что команда забьет пять мячей?

- После Норвегии я им сказал, что если забьете меньше трех мячей, то покиньте страну (улыбается). Этот рекордное количество забитых мячей в одном матче в исполнение нашей сборной. Также, мы впервые набрали 10 очков в цикле – это важное событие. Но не будем его так сильно раздувать.

- Пропущенный мяч не расстроил?

- Давайте опустимся на землю. Мы не гранды европейского футбола. Мы потеряли шансы выйти из группы, но и аутсайдерами в группе не будем. Это также отрадно.

- Как вам ужасное состояние газона?

- Я не сказал бы, что оно такое уж ужасное. Летом часто так бывает с натуральными полями.

- Отборочный цикл близок к завершению. Вы остались им довольны или ждали большего?

- Конечно, хочется большего. Вот, "Карабах" вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Хотим большего и от сборной Азербайджана.

azerisport.com
Теги: Сборная Азербайджана Сборная Сан-Марино
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