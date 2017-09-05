Ровнаг Абдуллаев: впервые набрали 10 очков в отборе – это важное событие

Президент ассоциации футбольных федераций Азербайджана Ровнаг Абдуллаев поделился мыслями после матча отборочного этапа ЧМ-2018 между сборными Азербайджана и Сан-Марино в Баку (5:1).- Нормально сыграли. После матча с Норвегией порадовали болельщиков.- После Норвегии я им сказал, что если забьете меньше трех мячей, то покиньте страну (улыбается). Этот рекордное количество забитых мячей в одном матче в исполнение нашей сборной. Также, мы впервые набрали 10 очков в цикле – это важное событие. Но не будем его так сильно раздувать.- Давайте опустимся на землю. Мы не гранды европейского футбола. Мы потеряли шансы выйти из группы, но и аутсайдерами в группе не будем. Это также отрадно.- Я не сказал бы, что оно такое уж ужасное. Летом часто так бывает с натуральными полями.- Конечно, хочется большего. Вот, "Карабах" вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Хотим большего и от сборной Азербайджана.