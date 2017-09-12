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Английская футбольная ассоциация обеспокоена российскими хакерами и обратилась в ФИФА

Футбольная ассоциация Англии (FA) пожаловалась в ФИФА на угрозу кибербезопасности во время проведения ЧМ-2018, сообщает Sports.ru со ссылкой на AP.

В FA опасаются, что российские хакеры взломают секретную информацию организации или получат доступ к личной информации футболистов сборной Англии.

Игрокам, тренерам и техническим специалистам национальной команды рекомендовано не пользоваться публичными Wi-Fi-сетями в России, чтобы не подвергнуться атаке со стороны хакеров.

Организаторы ЧМ-2018 в России ответили на обеспокоенность англичан тем, что "проведут работу со своими ИТ-специалистами".

Объединение хакеров Fancy Bears, которое связывают с Россией, ранее опубликовало письма между FA и ФИФА в связи с допинговыми разбирательствами. В данный момент никто не знает, какая именно сеть была взломана.
Сегодня, 03:14
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