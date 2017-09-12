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Москва избежит дорожного коллапса во время ЧМ-2018

Транспортного коллапса в Москве во время проведения чемпионата мира в 2018 году не ожидается, власти города сделают все возможное для комфортного передвижения по городу участников чемпионата и его жителей, рассказал журналистам заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин.

"В Москве коллапса не будет, поскольку транспортный комплекс готов к его проведению и сделает все, чтобы поездки по городу для гостей города, и для жителей, и для болельщиков были комфортными", — сказал Евсин во вторник в рамках семинара по вопросам системы управления пассажирскими перевозками и подготовки к транспортному обеспечению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Вместе с тем, отметил Евсин, в районах расположения стадионов "Спартак" и "Лужники", где будут проходить матчи чемпионата, могут отмечаться небольшие затруднения. Кроме того, на участках, прилегающих к стадионам, частично изменится организация дорожного движения, где-то установят дополнительные светофоры и системы видеонаблюдения.

"Проведение чемпионата это, конечно, большая нагрузка на город, потому что Москва должна создать особые условия для его проведения. Поэтому, конечно, для окрестностей, которые прилегают к стадионам, вероятно, будут некоторые затруднения, по крайней мере, какие-то отклонения от привычного", — отметил начальник ситуационного центра ЦОДД.

РИА
Сегодня, 20:08
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№2 Написал: роман михайлов (Сегодня, 20:42) #
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online

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://crl.li/gi
Регистрация: 12.09.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
то есть ежедневные коллапсы просто возьмут и прекратятся сами собой? или просто всем тупо запретят въезд в город?
из года в год эту проблему решить не могут же


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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Регистрация: 27.12.2010
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