Стартовала продажа билетов на матч сборной России против Кореи

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч сборной России против Кореи.Приобрести их можно на специализированном сайте и в кассах Москвы. Стоимость их варьируется от 300 до 7000 рублей.Матч Россия - Корея пройдет 7 октября на стадионе "ВЭБ-Арена", начало - в 17.00 по московскому времени.