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Стартовала продажа билетов на матч сборной России против Кореи

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч сборной России против Кореи.

Приобрести их можно на специализированном сайте и в кассах Москвы. Стоимость их варьируется от 300 до 7000 рублей.

Матч Россия - Корея пройдет 7 октября на стадионе "ВЭБ-Арена", начало - в 17.00 по московскому времени.

РФС
Теги: Сборная России Сборная Кореи
Сегодня, 22:06
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