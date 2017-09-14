Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:26
20 тысяч фанатов "Кельна" пытаются проникнуть на "Эмирейтс" без билетов, завязалась драка (видео) (4)
20 тысяч фанатов "Кельна" пытаются проникнуть на "Эмирейтс" без билетов, завязалась драка (видео) (4)
14:52
Денис Глушаков выбыл на две недели (14)
Денис Глушаков выбыл на две недели (14)
Стартовала продажа билетов на матч сборной России против Кореи
Стартовала продажа билетов на товарищеский матч сборной России против Кореи.
Приобрести их можно на специализированном сайте и в кассах Москвы. Стоимость их варьируется от 300 до 7000 рублей.
Матч Россия - Корея пройдет 7 октября на стадионе "ВЭБ-Арена", начало - в 17.00 по московскому времени.
РФС
Приобрести их можно на специализированном сайте и в кассах Москвы. Стоимость их варьируется от 300 до 7000 рублей.
Матч Россия - Корея пройдет 7 октября на стадионе "ВЭБ-Арена", начало - в 17.00 по московскому времени.
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.