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Фёдор Кудряшов: сыграть за свою сборную на домашнем ЧМ - мечта каждого футболиста

Защитник "Рубина" Фёдор Кудряшов заявил, что хочет сыграть на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

"Почувствовал, что стал играть и лучше, и дисциплинированнее, начал контролировать себя в плане эмоций. Вышел на такой уровень, который позволил мне попасть в сборную России. Буду прикладывать все усилия, чтобы попасть в итоговую заявку на ЧМ-2018. Такое бывает раз в жизни. Сыграть за свою сборную на домашнем чемпионате мира – мечта каждого футболиста. Иногда смотришь на дату рождения других ребят и понимаешь, что между нами разница 10, а то и 12 лет. Есть игроки, которые только начинают путь, а я – не скажу, что заканчиваю, но, наверное, нахожусь на пике. Думаю, 30 лет – лучшее время для футболиста", – сказал Кудряшов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Теги: Кудряшов Сборная России
Сегодня, 06:03
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