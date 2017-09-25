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Власти Петербурга выделят 2,5 млрд рублей в 2018 году на подготовку города к ЧМ-2018

Власти Петербурга запланировали в бюджете на 2018 год 2,5 миллиарда рублей на подготовку города к чемпионату мира, сообщил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников.

"На чемпионат мира по футболу в бюджете города было заложено порядка 4,5 миллиарда рублей в 2017 году и 2,5 миллиарда рублей - в 2018 году", - сказал глава финансового комитета. По его словам, средства будут направлены на окончание строительства метро в районе стадиона, волонтерское сопровождение мероприятия, оформление и благоустройство города, транспортное обслуживание стадиона.

Также данная сумма включает около 600 миллионов рублей расходов на создание дополнительных пунктов контроля на стадионе и других временных сооружений, которые понадобятся в связи с увеличением количества болельщиков по сравнению с Кубком конфедераций.

При этом Корабельников уточнил, что заявка от комитета по строительству на 400 миллионов рублей в виде субсидий на демонтаж временных конструкций у стадиона не поступала. "Финансирование на 400 миллионов рублей - это отдельный вопрос, заявка от комитета не поступала, видимо окончательное решение еще не принято", - сказал он.

ТАСС
Вчера, 22:32
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(1)
№6 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Вчера, 23:45) #
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Болеет за:
«Волга НН»
В других городах больше тратят,2,5 млрд рублей вонючие копейки.Это меньше 50 млн долларов.Ну это скорее всего из за уже готовой инфраструктуры.В отличии от других городов.
Регистрация: 28.12.2012
№5 Написал: grisha (Вчера, 23:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хидя
Сколько можно пилить уже на этом стаде и птички уже учлись..но нет же еще можн

ВЕЛИКИЙ Хенкин вышел на сцен,у увешанный колбасой и замолчал на минуту
Прошла минута- две три - из зала начали орать - А что вы молчите
Хенкин снимал колбасу - и спрашивал - ПОЧЕМУ МОЛЧИТЕ ВЫ ?
Рабам слова не давали - молчи в тряпочку враг народа
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Sandr_71 (Вчера, 23:26) #
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Сколько интересно дойдет до подготовки города.
Регистрация: 2.03.2017
№3 Написал: Хидя (Вчера, 23:24) #
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2,5 на подготовку целого города и в 15 раз больше на перенос медиацентра на стадионе..Б..ть совести нет совсем. Сколько можно пилить уже на этом стаде и птички уже учлись..но нет же еще можно...
Регистрация: 13.03.2017
№2 Написал: Клим Климов (Вчера, 23:01) #
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То-то, смотрю на 3 года решили заморозить индексацию пенсий!!
Регистрация: 1.07.2017
№1 Написал: FCSKA Москва (Вчера, 22:41) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
главное, чтоб на бакланов хватило денег...
Регистрация: 20.10.2012
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