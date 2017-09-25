Власти Петербурга выделят 2,5 млрд рублей в 2018 году на подготовку города к ЧМ-2018

Власти Петербурга запланировали в бюджете на 2018 год 2,5 миллиарда рублей на подготовку города к чемпионату мира, сообщил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников."На чемпионат мира по футболу в бюджете города было заложено порядка 4,5 миллиарда рублей в 2017 году и 2,5 миллиарда рублей - в 2018 году", - сказал глава финансового комитета. По его словам, средства будут направлены на окончание строительства метро в районе стадиона, волонтерское сопровождение мероприятия, оформление и благоустройство города, транспортное обслуживание стадиона.Также данная сумма включает около 600 миллионов рублей расходов на создание дополнительных пунктов контроля на стадионе и других временных сооружений, которые понадобятся в связи с увеличением количества болельщиков по сравнению с Кубком конфедераций.При этом Корабельников уточнил, что заявка от комитета по строительству на 400 миллионов рублей в виде субсидий на демонтаж временных конструкций у стадиона не поступала. "Финансирование на 400 миллионов рублей - это отдельный вопрос, заявка от комитета не поступала, видимо окончательное решение еще не принято", - сказал он.