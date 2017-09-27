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Алексей Сорокин: смена губернаторов не отразится на качестве подготовки регионов к ЧМ-2018

Уход Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области и Николая Меркушкина с должности главы Самарской области не повлияет на качество подготовки регионов к чемпионату мира. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018", член совета ФИФА Алексей Сорокин.

"Смена губернаторов происходит не в первый раз за то время, что мы готовимся к проведению чемпионата мира. На качестве подготовки регионов (Нижегородской и Самарской областей) это не скажется - наша система подготовки не предполагает сбоев в связи с такими событиями, - подчеркнул Сорокин. - При этом мы давно работали и с Шанцевым, и с Меркушкиным, и за время нашего сотрудничества много всего сделано для успешного проведения турнира".
Теги: Сорокин
Сегодня, 06:51
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