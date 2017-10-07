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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Игорь Акинфеев проводит 102-й матч за сборную России
Вратарь Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе сборной России на товарищеский матч с командой Южной Кореи.
Эта игра стала для 31-летнего Акинфеева 102-й за сборную России. Игрок ЦСКА обошёл по количеству матчей за национальную команду одноклубника Василия Березуцкого (101) и вышел на чистое третье место. Лидером по числу игр за сборную остаётся защитник Сергей Игнашевич, на счету которого 120 встреч, второй — Виктор Онопко (109).
"Чемпионат.сом"
Эта игра стала для 31-летнего Акинфеева 102-й за сборную России. Игрок ЦСКА обошёл по количеству матчей за национальную команду одноклубника Василия Березуцкого (101) и вышел на чистое третье место. Лидером по числу игр за сборную остаётся защитник Сергей Игнашевич, на счету которого 120 встреч, второй — Виктор Онопко (109).
"Чемпионат.сом"
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