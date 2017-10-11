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Болельщики сборной США: несправедливо, что играли сразу и с Тринидадом, и с Тобаго. Это русские во всем виноваты

В СМИ опубликовали реакцию американских болельщиков в твиттере по хэштегу #USMNT на поражение их сборной от Тринидада и Тобаго, которое не позволило США выйти на чемпионат мира-2018, передает "Советский спорт".

– Население США: 325 миллионов, население Тринидада и Тобаго: 1,3 миллиона. Мы только что профукали наш билет на чемпионат мира стране, которая в 325 раз меньше.

– Среди 300 миллионов американцев не найти 11 нормальных футболистов? Теперь есть четыре года, чтобы отыскать защитников.

– Вот так сейчас выглядит сборная США (№ 10 – Кристиан Пулишич из "Боруссии" Д, автор единственного гола в ворота Тринидада – Прим.ред.)

– Уволить Брюса, уволить Гулати! (Брюс Арена – главный тренер сборной США, Сунил Гулати – глава американской федерации футбола) Выгнать всех, кроме Пулишича, и не позволять им больше надевать футболки сборной!

– Грустно, что единственный, кто играет за сборную сердцем – 19-летний Пулишич. Все остальные выглядели жалко.

– Клубный футбол в США очень богат. В школьном футболе очень плохие тренеры. Федерация футбола США полна эгоистов и политики. Нужно обновление.

– Единственный способ улучшить футбол в Америке – заняться наконец поиском талантов, а не учить в школах богатеньких детей.

– Может быть, если за игру в футбол в Америке не будут столько платить, у нас будет не такая безвольная команда. Даже африканцы, с которыми я работаю, трудятся в 10 раз жестче.

– Сборная США никогда и не будет сильнее, чем это безвольное, презренное выступление в решающих матчах, пока им платят такие большие деньги. Все это неправильно.

– Вот вам позитив: если мы будем проводить ЧМ-2026, нам не понадобится на него отбираться.

– Напомню: женская сборная США выиграла уже три Кубка мира. И им все еще приходится только сражаться за то, чтобы получать хотя бы столько же?

– Это несправедливо, что сборной США пришлось играть и с Тринидадом, и с Тобаго одновременно. Ничего удивительного в том, что мы провалили отбор на чемпионат мира.

– Шокирован. Смущен. Сердит. Разочарован. Очень разочарован. В стыде. Разбит на части. Изумлен. Унижен. Возмущен. Мертв.

– Никогда не видел спортсменов хуже под флагом США, чем сборная США по футболу.

– Теперь у нас есть восемь месяцев, чтобы придумать, как отвечать 99 процентам Америки летом на вопрос «А когда играет сборная США?»

– Что общего между Дональдом Трампом и сборной США? Они провалили свои задачи и слишком много играли в гольф.

– И мы все еще гнобим Трампа?

– Просто так Дональд Трамп бы этого не сделал, все для его приятеля Путина. В США нашли отличный способ бойкотировать чемпионат мира в России.

– Не могу дождаться новой конспирологической теории о том, что это Путин выкинул сборную США с чемпионата мира еще до того, как она приехала в Россию.

– Невероятно, но похоже, что русские хакнули игру США – Тринидад, они во всем виноваты! Теперь никакого чемпионата мира у Америки.

Также приводится яркая речь американского телеаналитика Тейлора Твеллмэна – бывшего футболиста сборной США:

– Пора очень жестко критиковать сборную США. Мы недавно обсуждали, сможет ли эта команда обыграть Бельгию, Колумбию, Аргентину на чемпионате мира. Но мы не смогли обыграть Тринидад! Потому что поле было слишком мокрое и слишком тяжелое? Что вообще происходит? О чем мы говорим? Я же беру этот тупой телефон и вижу, на чем, например, пришлось играть Бельгии и Боснии. Невероятно!
Теги: Сборная США
Сегодня, 11:58
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№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:44) #
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online

Цитата: manatee
У Михаила Задорнова его нет.

Ну почему же - скетч про "Мандалай" очень смешной и в тему.

Правда у нас подобных "Мандалаев" ведь не меньше. Ну это так... - в статистику.
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:41) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Лечащий Врач
"....Ребята,вы думаете,там нет людей с чувством юмора?"

Ну если представитель госдепартамента (Псаки) считает, что в Ростовской области есть горы, а в Беларуссии - море и треть сенаторов США путают Ирак с Ираном, а Афганистан с Пакистаном, то тогда с чувством юмора у жителей США все в порядке.
Регистрация: 16.05.2017
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:40) #
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online

Цитата: Лечащий Врач
Ребята,вы думаете,там нет людей с чувством юмора?

Там нет людей - одни враги. Зомби. Подонки. Жиды и п***ки. Они мечтают чтобы нас не стало - только об этом, каждый день. Да просто круглосуточно! Отдельно и попарно, вместе и всем кагалом - дома и на работе, в постели у любовницы и на члене у жены (Джон - ты выйдешь за меня??? Да-да, Билл - ДА!!!) - от президента до последнего заправщика в айове - и нет у них другой мечты.

Жирные, неприятные, обрюзгшие, тупые, агрессивные американцы. Национальности такой нет вообще - да и страну они украли у индейцев. А негров вывезли из Африки. Короче - некуда поставить еще одно клеймо - "зоологического русофобства".

И вот когда наш солнцеликий Президент в прямом эфире нажмет на кнопку превентивного ядерного удара по подонкам (а сколько можно издеваться над Россией, а?) - я первый подорвусь с аплодисментами и воплем счастья.

И больно головой ударюсь о потолок бомбоубежища - они такие тесные, для гражданских
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: Бриг (Сегодня, 12:36) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Здоровая реакция болельщиков, на не здоровую игру своей сборной...Изголяются как могут
Регистрация: 21.11.2016
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:33) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: verhdon27
"....– Это несправедливо, что сборной США пришлось играть и с Тринидадом, и с Тобаго одновременно. Ничего удивительного в том, что мы провалили отбор на чемпионат мира"???

Михаил Задорнов прав.

Мда... Как тебе вообще живётся без элементарного чувства юмора?

Цитата: lisenok
Это несправедливо, что сборной США пришлось играть и с Тринидадом, и с Тобаго одновременно.

Вот он типичный американский менталитет! По Лаврову:"Дебилы бл...!"

Мне жалко тебя


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 12:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Однозначно это козни Путина и всесильного ФСБ. Бойтесь русских..


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№10 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 12:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: valerman40
По моему все это можно отнести и к сборной России.

Кстати да и не факт что наши Тринидад бы обыграли)
Цитата: Лечащий Врач
Ребята,вы думаете,там нет людей с чувством юмора?

думаю по большей части это был сарказм, но есть и те кто все равно руку кремля увидит и без упоминания спецслужбами)
Регистрация: 11.07.2006
№9 Написал: manatee Москва (Сегодня, 12:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Ребята,вы думаете,там нет людей с чувством юмора?

У Михаила Задорнова его нет.
Регистрация: 16.08.2010
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:22) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Тут люди сарказм от идиотизма отличить не могут в силу своего идиотизма


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:21) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
пускай мини турнир проводят пока идет чемп мира2018..

"мини турнир.. стран скачущих и сосущих куй у сша и не попавших на чемпионат мира в Россию!"


--------------------
за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 12:15) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Михаил Задорнов прав.

Ребята,вы думаете,там нет людей с чувством юмора?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:11) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
"....– Это несправедливо, что сборной США пришлось играть и с Тринидадом, и с Тобаго одновременно. Ничего удивительного в том, что мы провалили отбор на чемпионат мира"???

Михаил Задорнов прав.
Регистрация: 16.05.2017
№4 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 12:10) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: lisenok
Вот он типичный американский менталитет!

Может, обычный сарказм?


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№3 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 12:08) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это несправедливо, что сборной США пришлось играть и с Тринидадом, и с Тобаго одновременно.

Вот он типичный американский менталитет! По Лаврову:"Дебилы бл...!"
Регистрация: 21.08.2012
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:05) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
По моему все это можно отнести и к сборной России.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:05) #
  • +1
  •  (5)
online

Кто не прыгнул, тот с Тобаги!!!!
Регистрация: 3.03.2007
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