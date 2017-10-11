Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:58
Болельщики сборной США: несправедливо, что играли сразу и с Тринидадом, и с Тобаго. Это русские во всем виноваты (16)
Болельщики сборной США: несправедливо, что играли сразу и с Тринидадом, и с Тобаго. Это русские во всем виноваты (16)
11:35
Вячеслав Колосков: телеканал FOX понесет имиджевые потери из-за невыхода сборной США на ЧМ (1)
Вячеслав Колосков: телеканал FOX понесет имиджевые потери из-за невыхода сборной США на ЧМ (1)
09:09
Сборная России на ЧМ-2018 может попасть в одну группу с Испанией, Ираном или Южной Кореей (12)
Сборная России на ЧМ-2018 может попасть в одну группу с Испанией, Ираном или Южной Кореей (12)
Вчера, 23:44
Голландия обыграла Швецию, но не вышла на ЧМ-2018 (18)
Голландия обыграла Швецию, но не вышла на ЧМ-2018 (18)
Вчера, 23:40
Франция и Португалия вышли на ЧМ-2018
Франция и Португалия вышли на ЧМ-2018
Вчера, 23:17
Adidas прекратит сотрудничество с "Миланом"
Adidas прекратит сотрудничество с "Миланом"
Вчера, 23:01
Олег Терёхин: в середине поля у нас сейчас пусто (2)
Олег Терёхин: в середине поля у нас сейчас пусто (2)
Вчера, 21:49
Молодёжная сборная России проиграла сербам
Молодёжная сборная России проиграла сербам
Болельщики сборной США: несправедливо, что играли сразу и с Тринидадом, и с Тобаго. Это русские во всем виноваты
В СМИ опубликовали реакцию американских болельщиков в твиттере по хэштегу #USMNT на поражение их сборной от Тринидада и Тобаго, которое не позволило США выйти на чемпионат мира-2018, передает "Советский спорт".
– Население США: 325 миллионов, население Тринидада и Тобаго: 1,3 миллиона. Мы только что профукали наш билет на чемпионат мира стране, которая в 325 раз меньше.
– Среди 300 миллионов американцев не найти 11 нормальных футболистов? Теперь есть четыре года, чтобы отыскать защитников.
– Вот так сейчас выглядит сборная США (№ 10 – Кристиан Пулишич из "Боруссии" Д, автор единственного гола в ворота Тринидада – Прим.ред.)
– Уволить Брюса, уволить Гулати! (Брюс Арена – главный тренер сборной США, Сунил Гулати – глава американской федерации футбола) Выгнать всех, кроме Пулишича, и не позволять им больше надевать футболки сборной!
– Грустно, что единственный, кто играет за сборную сердцем – 19-летний Пулишич. Все остальные выглядели жалко.
– Клубный футбол в США очень богат. В школьном футболе очень плохие тренеры. Федерация футбола США полна эгоистов и политики. Нужно обновление.
– Единственный способ улучшить футбол в Америке – заняться наконец поиском талантов, а не учить в школах богатеньких детей.
– Может быть, если за игру в футбол в Америке не будут столько платить, у нас будет не такая безвольная команда. Даже африканцы, с которыми я работаю, трудятся в 10 раз жестче.
– Сборная США никогда и не будет сильнее, чем это безвольное, презренное выступление в решающих матчах, пока им платят такие большие деньги. Все это неправильно.
– Вот вам позитив: если мы будем проводить ЧМ-2026, нам не понадобится на него отбираться.
– Напомню: женская сборная США выиграла уже три Кубка мира. И им все еще приходится только сражаться за то, чтобы получать хотя бы столько же?
– Это несправедливо, что сборной США пришлось играть и с Тринидадом, и с Тобаго одновременно. Ничего удивительного в том, что мы провалили отбор на чемпионат мира.
– Шокирован. Смущен. Сердит. Разочарован. Очень разочарован. В стыде. Разбит на части. Изумлен. Унижен. Возмущен. Мертв.
– Никогда не видел спортсменов хуже под флагом США, чем сборная США по футболу.
– Теперь у нас есть восемь месяцев, чтобы придумать, как отвечать 99 процентам Америки летом на вопрос «А когда играет сборная США?»
– Что общего между Дональдом Трампом и сборной США? Они провалили свои задачи и слишком много играли в гольф.
– И мы все еще гнобим Трампа?
– Просто так Дональд Трамп бы этого не сделал, все для его приятеля Путина. В США нашли отличный способ бойкотировать чемпионат мира в России.
– Не могу дождаться новой конспирологической теории о том, что это Путин выкинул сборную США с чемпионата мира еще до того, как она приехала в Россию.
– Невероятно, но похоже, что русские хакнули игру США – Тринидад, они во всем виноваты! Теперь никакого чемпионата мира у Америки.
Также приводится яркая речь американского телеаналитика Тейлора Твеллмэна – бывшего футболиста сборной США:
– Пора очень жестко критиковать сборную США. Мы недавно обсуждали, сможет ли эта команда обыграть Бельгию, Колумбию, Аргентину на чемпионате мира. Но мы не смогли обыграть Тринидад! Потому что поле было слишком мокрое и слишком тяжелое? Что вообще происходит? О чем мы говорим? Я же беру этот тупой телефон и вижу, на чем, например, пришлось играть Бельгии и Боснии. Невероятно!
– Население США: 325 миллионов, население Тринидада и Тобаго: 1,3 миллиона. Мы только что профукали наш билет на чемпионат мира стране, которая в 325 раз меньше.
– Среди 300 миллионов американцев не найти 11 нормальных футболистов? Теперь есть четыре года, чтобы отыскать защитников.
– Вот так сейчас выглядит сборная США (№ 10 – Кристиан Пулишич из "Боруссии" Д, автор единственного гола в ворота Тринидада – Прим.ред.)
– Уволить Брюса, уволить Гулати! (Брюс Арена – главный тренер сборной США, Сунил Гулати – глава американской федерации футбола) Выгнать всех, кроме Пулишича, и не позволять им больше надевать футболки сборной!
– Грустно, что единственный, кто играет за сборную сердцем – 19-летний Пулишич. Все остальные выглядели жалко.
– Клубный футбол в США очень богат. В школьном футболе очень плохие тренеры. Федерация футбола США полна эгоистов и политики. Нужно обновление.
– Единственный способ улучшить футбол в Америке – заняться наконец поиском талантов, а не учить в школах богатеньких детей.
– Может быть, если за игру в футбол в Америке не будут столько платить, у нас будет не такая безвольная команда. Даже африканцы, с которыми я работаю, трудятся в 10 раз жестче.
– Сборная США никогда и не будет сильнее, чем это безвольное, презренное выступление в решающих матчах, пока им платят такие большие деньги. Все это неправильно.
– Вот вам позитив: если мы будем проводить ЧМ-2026, нам не понадобится на него отбираться.
– Напомню: женская сборная США выиграла уже три Кубка мира. И им все еще приходится только сражаться за то, чтобы получать хотя бы столько же?
– Это несправедливо, что сборной США пришлось играть и с Тринидадом, и с Тобаго одновременно. Ничего удивительного в том, что мы провалили отбор на чемпионат мира.
– Шокирован. Смущен. Сердит. Разочарован. Очень разочарован. В стыде. Разбит на части. Изумлен. Унижен. Возмущен. Мертв.
– Никогда не видел спортсменов хуже под флагом США, чем сборная США по футболу.
– Теперь у нас есть восемь месяцев, чтобы придумать, как отвечать 99 процентам Америки летом на вопрос «А когда играет сборная США?»
– Что общего между Дональдом Трампом и сборной США? Они провалили свои задачи и слишком много играли в гольф.
– И мы все еще гнобим Трампа?
– Просто так Дональд Трамп бы этого не сделал, все для его приятеля Путина. В США нашли отличный способ бойкотировать чемпионат мира в России.
– Не могу дождаться новой конспирологической теории о том, что это Путин выкинул сборную США с чемпионата мира еще до того, как она приехала в Россию.
– Невероятно, но похоже, что русские хакнули игру США – Тринидад, они во всем виноваты! Теперь никакого чемпионата мира у Америки.
Также приводится яркая речь американского телеаналитика Тейлора Твеллмэна – бывшего футболиста сборной США:
– Пора очень жестко критиковать сборную США. Мы недавно обсуждали, сможет ли эта команда обыграть Бельгию, Колумбию, Аргентину на чемпионате мира. Но мы не смогли обыграть Тринидад! Потому что поле было слишком мокрое и слишком тяжелое? Что вообще происходит? О чем мы говорим? Я же беру этот тупой телефон и вижу, на чем, например, пришлось играть Бельгии и Боснии. Невероятно!
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.