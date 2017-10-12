В отель к игрокам сборной Венесуэлы подослали проституток перед матчем с Парагваем

Наставник национальной команды Венесуэлы Рафаэль Дудамель признался, что перед выездной встречей квалификации чемпионата мира 2018 года с представителями Парагвая его подопечных в отеле пытались соблазнить проститутки, передает Sky Sport Italia.Специалист выразил уверенность в том, что "девушки по вызову" появились там не случайно."Наш отель был полон девушками из эскорт-агенств, которые явно пытались соблазнить футболистов. Такая стратегия существует давно. Однако, видимо, кто-то не осознает того факта, что футбол изменился, а сборная Венесуэлы состоит из серьезных профессионалов", — отметил Дудамель .