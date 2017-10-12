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Павел Колобков: большое количество заявок на билеты ЧМ-2018 - итог хорошо проведенного КК

Большое количество заявок на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018 является результатом отлично проведенного в стране Кубка конфедераций, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Мы счастливы! Думаю, что это результат отлично проведенного Кубка конфедераций, в первую очередь. Все ожидают от этого чемпионата и прекрасной игры, и хорошей организации. Мы очень рады таким цифрам, это очень хорошо", - цитирует Колобкова "Р-Спорт".
Сегодня, 19:12
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