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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В Сочи стартовал турнир "Навстречу ЧМ-2018"
В Сочи на ХIX Всемирном фестивале молодежи и студентов стартовал международный турнир "Навстречу Чемпионату миру 2018". Как сообщил welcome2018.com президент Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) Андрей Стукалов, в нем принимают участие более 200 спортсменов из 11 стран – России, Беларуси, Испании, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Азербайджана, Абхазии, Нигерии, Мали и Замбии.
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин в приветственном слове сообщил, что в 2018 году будет запущен новый регулярный международный студенческий турнир.
"Хочу вас порадовать, Международная федерация студенческого спорта со следующего года запускает большой турнир среди университетов, который начнется в 2018 году, как продолжение и наследие Чемпионата мира по футболу, а финал будет в 2019 году. Все университетские команды приглашаю принять участие. А здесь на гостеприимной земле Сочи, в России желаю найти новых друзей, любить спорт, любить общение и дарить радость друг другу. Спорт должен дарить мир, дарить здоровье", - сказал Олег Матыцин.
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин в приветственном слове сообщил, что в 2018 году будет запущен новый регулярный международный студенческий турнир.
"Хочу вас порадовать, Международная федерация студенческого спорта со следующего года запускает большой турнир среди университетов, который начнется в 2018 году, как продолжение и наследие Чемпионата мира по футболу, а финал будет в 2019 году. Все университетские команды приглашаю принять участие. А здесь на гостеприимной земле Сочи, в России желаю найти новых друзей, любить спорт, любить общение и дарить радость друг другу. Спорт должен дарить мир, дарить здоровье", - сказал Олег Матыцин.
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