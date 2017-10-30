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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Почти 4 тысячи иностранцев учат русский язык для работы волонтерами на ЧМ-2018
Почти 4 тысячи иностранцев прошли онлайн-курсы русского языка для того, чтобы работать волонтерами на чемпионате мира в 2018 году, сообщила на заседании Совета по русскому языку при правительстве РФ вице-премьер Ольга Голодец.
"На портале Института русского языка имени Пушкина был запущен онлайн-курс по изучению русского языка для иностранцев, которые подают заявки для участия в качестве волонтеров на чемпионате мира по футболу - 2018. В онлайн-обучении приняли участие 3802 человека, это очень заметная цифра", - цитирует Голодеца ТАСС.
Она подчеркнула, что если люди для работы волонтерами в России учат русский язык, это надо приветствовать.
"На портале Института русского языка имени Пушкина был запущен онлайн-курс по изучению русского языка для иностранцев, которые подают заявки для участия в качестве волонтеров на чемпионате мира по футболу - 2018. В онлайн-обучении приняли участие 3802 человека, это очень заметная цифра", - цитирует Голодеца ТАСС.
Она подчеркнула, что если люди для работы волонтерами в России учат русский язык, это надо приветствовать.
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