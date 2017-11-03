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Строительство стадионов ЧМ-2018 планируют закончить в 2017-м году

Основное строительство на стадионах, которые примут матчи ЧМ-2018 в России, будет завершено к концу 2017 года, но в первом квартале 2018 года работы еще продолжатся, сообщил исполняющий обязанности генерального директора ФГУП "Спорт-Инжиниринг" Алексей Милованов.

"К концу года основное строительство будет завершено. Но мы должны накануне чемпионата передать ФИФА не просто стадион, а работоспособный многофункциональный современный футбольный комплекс. В первом квартале 2018 года на наших объектах работы будут еще продолжаться. То есть и речи не идет о том, что мы в декабре перережем ленточку и уйдем оттуда", - цитирует Милованова "Р-Спорт".

ФИФА в марте проведет финальную инспекцию стадионов чемпионата мира 2018 года.

"(Следующая инспекция ФИФА пройдет) в марте, и это будет финальная инспекция. Они сделают последние уточнения и изменения, мы все доделаем при необходимости и уже после этого сдадим объекты", - сказал Милованов.
Сегодня, 18:24
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