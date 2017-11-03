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На матч России с Аргентиной продано 60 тысяч билетов

На товарищеский матч между сборными России и Аргентины на данный момент продано 60 тысяч билетов, сообщает "Чемпионат.сом".

Игра с аргентинцами состоится 11 ноября и станет первой на московском стадионе "Лужники" после реконструкции, начало встречи запланировано на 16:00 мск.

На контрольный матч между сборными России и Испании пока продано 7,2 тыс. билетов. Эта игра состоится на стадионе "Санкт-Петербург" 14 ноября, начало — в 21:45 мск.
Теги: Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 19:28
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(2)
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:44) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 13iv74
В Питере надеются на халяву -все ждут пока бесплатно начнут раздавать или продавать по 100ке... Народное достояние.. Газпром компенсирует

Пукнул и тащишься от собственной оригинальности?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:59) #
  • -2
  •  (6)

В Питере надеются на халяву -все ждут пока бесплатно начнут раздавать или продавать по 100ке... Народное достояние.. Газпром компенсирует
Регистрация: 22.11.2014
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:55) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
будет победа спартаковцев над зенитовцами

Не против, но давай сформулируй по другому.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:47) #
  • -1
  •  (7)

будет победа спартаковцев над зенитовцами
Регистрация: 20.04.2016
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