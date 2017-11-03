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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (12)
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (12)
На матч России с Аргентиной продано 60 тысяч билетов
На товарищеский матч между сборными России и Аргентины на данный момент продано 60 тысяч билетов, сообщает "Чемпионат.сом".
Игра с аргентинцами состоится 11 ноября и станет первой на московском стадионе "Лужники" после реконструкции, начало встречи запланировано на 16:00 мск.
На контрольный матч между сборными России и Испании пока продано 7,2 тыс. билетов. Эта игра состоится на стадионе "Санкт-Петербург" 14 ноября, начало — в 21:45 мск.
Игра с аргентинцами состоится 11 ноября и станет первой на московском стадионе "Лужники" после реконструкции, начало встречи запланировано на 16:00 мск.
На контрольный матч между сборными России и Испании пока продано 7,2 тыс. билетов. Эта игра состоится на стадионе "Санкт-Петербург" 14 ноября, начало — в 21:45 мск.
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