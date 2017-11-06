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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Бибрас Натхо: если бы не удаление, мы бы обязательно выиграли у "Локомотива"
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2).
– Все прекрасно видели, насколько разными по уровню были две команды, насколько мы превосходили в первом тайме соперника. Если бы не удаление, мы бы обязательно выиграли. Вдесятером тоже боролись, играли за победу, но за три минуты до конца пропустили гол. Теперь мы думаем о следующей игре.
- Согласен ли, что можно было не давать две карточки Хетагу Хосонову?
– Надо смотреть повторы. Первая карточка точно была по делу. Что касается второй – 49-я минута, фол в центре поля, никакой угрозы в этот момент соперник не оказывал… Думаю, можно было и не давать желтую. Но случилось то, что случилось.
ПФК ЦСКА
– Все прекрасно видели, насколько разными по уровню были две команды, насколько мы превосходили в первом тайме соперника. Если бы не удаление, мы бы обязательно выиграли. Вдесятером тоже боролись, играли за победу, но за три минуты до конца пропустили гол. Теперь мы думаем о следующей игре.
- Согласен ли, что можно было не давать две карточки Хетагу Хосонову?
– Надо смотреть повторы. Первая карточка точно была по делу. Что касается второй – 49-я минута, фол в центре поля, никакой угрозы в этот момент соперник не оказывал… Думаю, можно было и не давать желтую. Но случилось то, что случилось.
ПФК ЦСКА
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