Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Бибрас Натхо: если бы не удаление, мы бы обязательно выиграли у "Локомотива"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о матче 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2).

– Все прекрасно видели, насколько разными по уровню были две команды, насколько мы превосходили в первом тайме соперника. Если бы не удаление, мы бы обязательно выиграли. Вдесятером тоже боролись, играли за победу, но за три минуты до конца пропустили гол. Теперь мы думаем о следующей игре.

- Согласен ли, что можно было не давать две карточки Хетагу Хосонову?

– Надо смотреть повторы. Первая карточка точно была по делу. Что касается второй – 49-я минута, фол в центре поля, никакой угрозы в этот момент соперник не оказывал… Думаю, можно было и не давать желтую. Но случилось то, что случилось.

ПФК ЦСКА
Теги: Натхо ЦСКА Локомотив
Сегодня, 20:21
Напечатать
1
(4)
№1 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
если б не удаление,и мы бы ,выиграли б у локомотива blush писдеть то можно сейчас что угодно,старина Бибро


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.