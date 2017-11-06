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Игорь Лебедев - о новой форме сборной России: мы продолжаем жить советским прошлым

Член исполкома Российского футбольного союза и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение о новой форме сборной России, в которой национальная команда будет выступать на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

"По опыту многих сборных заметно, что форма футболистов несёт в себе оттенки национального флага, что подчеркивает их принадлежность своей стране. Мы же продолжаем жить советским прошлым. На предыдущем чемпионате у нас была форма бордового цвета, которая, по словам дизайнера, имела какую-то связь с цветом кремлевской стены, сейчас — форма, похожая на ту, что была на Олимпиаде в Сеуле, когда мы что-то там выиграли.

Если так хочется, чтобы напоминало ту самую форму, предлагаю написать на ней СССР. Но те победы — это история, хоть и приятная. У нас уже давно другая страна, другие футболисты и другой режим. Форма должна соответствовать национальному флагу. Может, тогда у наших футболистов появится больше патриотизма и любви к своей стране, и будет не так стыдно выходить на поле", — цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Теги: Лебедев Сборная России
Вчера, 23:42
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№3 Написал: Shabnak (Сегодня, 00:43) #
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«Спартак»
Ага. Вот у итальянцев их скуадра адзурра именно в цветах национального флага. У Нидерландов тоже явно в цветах флага. :)
Регистрация: 28.01.2012
№2 Написал: pisto (Сегодня, 00:04) #
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«Зенит»
дебил
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
дебил
Регистрация: 3.08.2016
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