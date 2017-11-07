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Василий Кульков: Дзюба должен попасть в команду на ЧМ-2018

Бывший игрок сборной России Василий Кульков прокомментировал невызов в национальную команду нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"Думаю, что в заявку на чемпионат мира — 2018 Артем Дзюба должен попадать. Сейчас идет определение состав сборной, и хотя на данный момент Дзюбы в составе команды нет, мне не кажется, что Артема там не будет и предстоящим летом", - цитирует Кулькова "Газета.ру".
Теги: Кульков Дзюба Сборная России
Сегодня, 20:14
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(1)
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А если он сам не хочет, зачем принуждать. Ему и так хорошо, деньги -то идут без особого напряга ,тем более у него пример есть Паша Погребняк. Самый наверно высооплачиваемый "бездельник" в стране, конечно не все от него зависит.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
А для чего?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
как столб пойдёт. в конце концов нужно же при навале на кого то навешивать же.

стоп, есть же заболотный теперь. ахаха))


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это за какие достижения??? laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 20:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вот и складывается впечатление, что кто то повыше тоже самое сказал Манчини. Должен и все тут. А то что от него толку нет это по нашему по арабски...... авось. В сборной и в команде должны играть те кто хочет и умеет и тренер должен это решать
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба никому ничего не должен
Регистрация: 14.04.2008
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