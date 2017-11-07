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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Василий Кульков: Дзюба должен попасть в команду на ЧМ-2018
Бывший игрок сборной России Василий Кульков прокомментировал невызов в национальную команду нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
"Думаю, что в заявку на чемпионат мира — 2018 Артем Дзюба должен попадать. Сейчас идет определение состав сборной, и хотя на данный момент Дзюбы в составе команды нет, мне не кажется, что Артема там не будет и предстоящим летом", - цитирует Кулькова "Газета.ру".
"Думаю, что в заявку на чемпионат мира — 2018 Артем Дзюба должен попадать. Сейчас идет определение состав сборной, и хотя на данный момент Дзюбы в составе команды нет, мне не кажется, что Артема там не будет и предстоящим летом", - цитирует Кулькова "Газета.ру".
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