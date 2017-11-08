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Власти Санкт-Петербурга продлят работу метро и некоторых транспортных маршрутов в день матча Россия - Испания

В связи с поздним окончанием футбольного матча, Правительством Санкт-Петербурга будет обеспечено продление работы метрополитена, станции «Выборгская», «Крестовский остров», «Чкаловская», «Петроградская», «Черная речка» будут открыты на вход до 1:30, все остальные станции метрополитена будут работать на выход до 2:00, информирует официальный сайт РФС.

Для зрителей, которые захотят воспользоваться Яхтенным мостом организована работа трамвайных маршрутов № 19 (Лахтинский разлив - ст. м. «Старая деревня»), №48 (Лахтинский разлив - ст. м. «Черная речка»).

Также, для доставки зрителей будет обеспечена работа автобусов-шатлов, подвозящих людей к вышеуказанным станциям метрополитена.

Вместе с тем, по информации полученной от Комитета по транспорту к 10.11.2017 будет определен перечень маршрутов рейсовых автобусов, для доставки зрителей в отдаленные участки города, в которых нет пешей доступности до станций метрополитена (порядка 15 маршрутов).
Сегодня, 19:49
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