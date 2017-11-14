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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Егор Титов: хотелось бы, чтобы сборная России забила топовому сопернику
Бывший футболист сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча национальной команды против Испании.
"Очень хочется увидеть что-то более вразумительное от сборной России в предстоящей игре. Очень жаль, что со сборной Аргентины вообще ничего не клеилось впереди, ни одного острого момента создать так и не вышло. Хотелось бы, чтобы россияне сумели забить топовому сопернику, в плане уверенности это был бы огромный плюс. Но, наверное, сейчас Испания даже сильнее Аргентины в плане командных взаимодействий. Да, у Аргентины есть лучший футболист планеты. Но Испания командно выглядит интереснее, а сильные исполнители у неё есть на каждой позиции. Нашей команде будет трудно, несмотря на то, что у гостей не сыграет Иско, находящийся в великолепном состоянии. Я всё-таки рискну спрогнозировать, что Россия забьёт. Возможно, где-то недооценка сыграет свою роль. Но испанцы забьют наверняка больше", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
"Очень хочется увидеть что-то более вразумительное от сборной России в предстоящей игре. Очень жаль, что со сборной Аргентины вообще ничего не клеилось впереди, ни одного острого момента создать так и не вышло. Хотелось бы, чтобы россияне сумели забить топовому сопернику, в плане уверенности это был бы огромный плюс. Но, наверное, сейчас Испания даже сильнее Аргентины в плане командных взаимодействий. Да, у Аргентины есть лучший футболист планеты. Но Испания командно выглядит интереснее, а сильные исполнители у неё есть на каждой позиции. Нашей команде будет трудно, несмотря на то, что у гостей не сыграет Иско, находящийся в великолепном состоянии. Я всё-таки рискну спрогнозировать, что Россия забьёт. Возможно, где-то недооценка сыграет свою роль. Но испанцы забьют наверняка больше", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
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