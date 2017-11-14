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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: смотрел матч Италия - Швеция и не уснул после этого Буффона
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что следил за ответным матчем между сборными Италии и Швеции за выход на ЧМ-2018, который прошёл 13 ноября в Милане и завершился со счётом 0:0. Шведы пробились на турнир в России благодаря домашней победе со счётом 1:0.
"Смотрел матч Италии и не уснул после этого Буффона. Но спорт есть спорт, и шведы, значит, больше хотели и сыграли как надо. Будем ждать их. У итальянцев было поколение таких игроков, как Дель Пьеро, в каждом поколении были мировые звёзды, а сейчас звёзды не вырастают", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Смотрел матч Италии и не уснул после этого Буффона. Но спорт есть спорт, и шведы, значит, больше хотели и сыграли как надо. Будем ждать их. У итальянцев было поколение таких игроков, как Дель Пьеро, в каждом поколении были мировые звёзды, а сейчас звёзды не вырастают", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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