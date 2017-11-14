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Виталий Мутко: смотрел матч Италия - Швеция и не уснул после этого Буффона

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что следил за ответным матчем между сборными Италии и Швеции за выход на ЧМ-2018, который прошёл 13 ноября в Милане и завершился со счётом 0:0. Шведы пробились на турнир в России благодаря домашней победе со счётом 1:0.

"Смотрел матч Италии и не уснул после этого Буффона. Но спорт есть спорт, и шведы, значит, больше хотели и сыграли как надо. Будем ждать их. У итальянцев было поколение таких игроков, как Дель Пьеро, в каждом поколении были мировые звёзды, а сейчас звёзды не вырастают", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Сборная Италии Сборная Швеции Буффон
Сегодня, 21:12
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№4 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Статья дохода в лице макаронников пропала у Виталика


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№3 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 21:26) #
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Болеет за:
«Ростов»
нехер тебе футбол глядеть один хрен толку от этого нет.....
Регистрация: 9.11.2013
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:19) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
После игр сборной России вообще многие плохо спят, лучше бы о нашем футболе больше думал. Буффон будет в порядке, сборная у них сейчас хреновая.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:14) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
У Мутко вообще есть высшее образование? По разговору там максимум 3 класса.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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