Квалификация ЧМ-2018 в России установила рекорд по количеству матчей

Рекордное количество матчей для отборочных турниров мирового первенства было сыграно в квалификации чемпионата мира 2018 года в России.871 матч провели команды с 12 марта 2015 года по 15 ноября 2017 года. В них было забито 2457 голов. Самую крупную победу в турнире одержала сборная Катара, которая разгромила команду Бутана со счётом 15:0 во втором раунде азиатской квалификации, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).Сборная Австралии повторила рекорд отборочных турниров чемпионата мира по количеству сыгранных встреч. В квалификации ЧМ-2018 австралийцы провели 22 игры. Столько же матчей сыграли предыдущие рекордсмены — сборные Гондураса и Тринидада и Тобаго — в квалификации ЧМ-2002. При этом сборная Австралии для проведения своих 22 матчей преодолела в общей сложности около 250 000 км.