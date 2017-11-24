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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Алексей Сорокин: официальный мяч ЧМ-2018 может сменить название после группового этапа
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, что официальный мяч чемпионата мира-2018 по окончании группового этапа турнира может изменить название.
Мяч мирового первенства был представлен 9 ноября и получил название Telstar 18. В пятницу в СМИ появилась информация, что название мяча может быть заменено на Telstar 18 Mechta.
"Никакой официальной информации относительно возможной смены названия мяча, которым будут играться матчи плей-офф чемпионата мира, у оргкомитета нет. Однако в последние годы действительно существует традиция немного менять название официального мяча для решающих матчей турнира. За более подробными комментариями лучше обратиться в компанию Adidas, которая принимает решение или самостоятельно, или после консультаций с ФИФА. С оргкомитетом по этому вопросу никто не советуется", - цитирует Сорокина ТАСС.
Мяч мирового первенства был представлен 9 ноября и получил название Telstar 18. В пятницу в СМИ появилась информация, что название мяча может быть заменено на Telstar 18 Mechta.
"Никакой официальной информации относительно возможной смены названия мяча, которым будут играться матчи плей-офф чемпионата мира, у оргкомитета нет. Однако в последние годы действительно существует традиция немного менять название официального мяча для решающих матчей турнира. За более подробными комментариями лучше обратиться в компанию Adidas, которая принимает решение или самостоятельно, или после консультаций с ФИФА. С оргкомитетом по этому вопросу никто не советуется", - цитирует Сорокина ТАСС.
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