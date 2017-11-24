Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Алексей Сорокин: официальный мяч ЧМ-2018 может сменить название после группового этапа

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, что официальный мяч чемпионата мира-2018 по окончании группового этапа турнира может изменить название.

Мяч мирового первенства был представлен 9 ноября и получил название Telstar 18. В пятницу в СМИ появилась информация, что название мяча может быть заменено на Telstar 18 Mechta.

"Никакой официальной информации относительно возможной смены названия мяча, которым будут играться матчи плей-офф чемпионата мира, у оргкомитета нет. Однако в последние годы действительно существует традиция немного менять название официального мяча для решающих матчей турнира. За более подробными комментариями лучше обратиться в компанию Adidas, которая принимает решение или самостоятельно, или после консультаций с ФИФА. С оргкомитетом по этому вопросу никто не советуется", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Сегодня, 21:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.