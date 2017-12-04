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Центр болельщика в преддверии ЧМ-2018 открылся в "Русском доме" в Берлине

Так называемый "Русский дом болельщика 2018" в преддверии ЧМ-2018 открылся в понедельник в Российском центре науки и культуры (РЦНК, "Русский дом") в Берлине. Программа организации фан-центров реализуется Россотрудничеством на базе его зарубежных представительств.

В церемонии, состоявшейся в РЦНК, приняли участие представители российского посольства в ФРГ, Россотрудничества, Минспорта, объединений болельщиков, организаций соотечественников, региональных и муниципальных властей обеих стран. В рамках мероприятия прошла презентация всех 11 городов, которые примут матчи чемпионата мира.

Фан-центр призван развеять многие стереотипы об РФ и способствовать повышению мотивации для поездки летом 2018 года в Россию. Как отметил на церемонии замруководителя Россотрудничества Александр Радьков, необходимо бороться со стереотипами, что "Россия - не гостеприимная страна, что туда опасно ехать". Директор РЦНК Павел Извольский, со своей стороны, подчеркнул, что "Дом болельщика" будет работать каждый день, планируется проведение там различных мероприятий, посвященных ЧМ-2018, встреч с футболистами.

"Русский дом" в столице ФРГ стал первым загранучреждением, которое на месте будет выдавать паспорта болельщиков. Пресс-секретарь посольства РФ в ФРГ Денис Микерин сообщил, что на настоящий момент из Германии поступило 300 тыс. запросов на билеты на матчи ЧМ-2018. Пока, однако, неизвестно, сколько из этих запросов будут удовлетворены.

По словам Микерина, на ЧМ-2014 в Бразилию отправились около 58 тыс. немецких фанатов. В то же время он обратил внимание на то, что в Россию гораздо легче попасть. "Если мы поймем, что количество болельщиков из Германии окажется действительно так велико, что потребуются дополнительные логистические маршруты, мы обязательно предложим дополнительные варианты решения вопроса о поездке в РФ", - цитирует Микерина ТАСС.
Сегодня, 19:29
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