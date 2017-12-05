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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Томас Бах: Мутко и чемпионат мира в России? Исполком МОК четко обозначил свою позицию
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции по итогам исполкома организации, состоявшегося во вторник, ушел от ответа о том, может ли, на его взгляд, вице-премьер Российской федерации продолжать руководить подготовкой к чемпионату мира-2018 в России.
– Как вы считаете, может ли господин Мутко продолжать возглавлять оргкомитет чемпионата мира-2018 в России? Примете ли вы его приглашение посетить турнир? Кажется, президент МОК не должен пропустить такое мероприятие.
– Вы прекрасно знаете, что я не буду отвечать на гипотетические вопросы. У меня нет приглашения на чемпионат мира, а если оно поступит, то я приму решение. Но на мой взгляд, сегодня исполком МОК четко заявил о своей позиции в отношении господина Мутко.
Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил вице-премьера РФ Виталия Мутко от Олимпийских игр в каком-либо качестве.
– Как вы считаете, может ли господин Мутко продолжать возглавлять оргкомитет чемпионата мира-2018 в России? Примете ли вы его приглашение посетить турнир? Кажется, президент МОК не должен пропустить такое мероприятие.
– Вы прекрасно знаете, что я не буду отвечать на гипотетические вопросы. У меня нет приглашения на чемпионат мира, а если оно поступит, то я приму решение. Но на мой взгляд, сегодня исполком МОК четко заявил о своей позиции в отношении господина Мутко.
Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил вице-премьера РФ Виталия Мутко от Олимпийских игр в каком-либо качестве.
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