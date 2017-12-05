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Томас Бах: Мутко и чемпионат мира в России? Исполком МОК четко обозначил свою позицию

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции по итогам исполкома организации, состоявшегося во вторник, ушел от ответа о том, может ли, на его взгляд, вице-премьер Российской федерации продолжать руководить подготовкой к чемпионату мира-2018 в России.

– Как вы считаете, может ли господин Мутко продолжать возглавлять оргкомитет чемпионата мира-2018 в России? Примете ли вы его приглашение посетить турнир? Кажется, президент МОК не должен пропустить такое мероприятие.

– Вы прекрасно знаете, что я не буду отвечать на гипотетические вопросы. У меня нет приглашения на чемпионат мира, а если оно поступит, то я приму решение. Но на мой взгляд, сегодня исполком МОК четко заявил о своей позиции в отношении господина Мутко.

Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил вице-премьера РФ Виталия Мутко от Олимпийских игр в каком-либо качестве.
Теги: Мутко
Сегодня, 23:04
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№1 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 23:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бах, иди нах,
Регистрация: 14.03.2009
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