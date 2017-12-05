Томас Бах: Мутко и чемпионат мира в России? Исполком МОК четко обозначил свою позицию

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции по итогам исполкома организации, состоявшегося во вторник, ушел от ответа о том, может ли, на его взгляд, вице-премьер Российской федерации продолжать руководить подготовкой к чемпионату мира-2018 в России.– Вы прекрасно знаете, что я не буду отвечать на гипотетические вопросы. У меня нет приглашения на чемпионат мира, а если оно поступит, то я приму решение. Но на мой взгляд, сегодня исполком МОК четко заявил о своей позиции в отношении господина Мутко.Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил вице-премьера РФ Виталия Мутко от Олимпийских игр в каком-либо качестве.