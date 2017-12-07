Грамотный юрист в Санкт-Петербурге. Высший арбитражный суд. Бесплатная юридическая консультация

+7 (812) 913-59-76

ask-pravo.ru

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

УЕФА не обсуждал решение МОК по Мутко в контексте подготовки к чемпионату мира-2018

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил о том, что решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх вице-премьера Виталия Мутко в контексте подготовки чемпионата мира-2018 года не обсуждалось на исполкоме организации, сообщает "Р-Спорт".

По его словам, данный вопрос не стоял на повестке дня.

МОК во вторник дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) и пожизненно лишил Мутко права участия в Олимпиадах в любом статусе. Мутко является председателем оргкомитета чемпионата мира-2018 и президентом Российского футбольного союза (РФС). Ранее он входил в исполком ФИФА (предшественник совета ФИФА).
Сегодня, 19:33
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.