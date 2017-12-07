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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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УЕФА не обсуждал решение МОК по Мутко в контексте подготовки к чемпионату мира-2018
Глава УЕФА Александер Чеферин заявил о том, что решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх вице-премьера Виталия Мутко в контексте подготовки чемпионата мира-2018 года не обсуждалось на исполкоме организации, сообщает "Р-Спорт".
По его словам, данный вопрос не стоял на повестке дня.
МОК во вторник дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) и пожизненно лишил Мутко права участия в Олимпиадах в любом статусе. Мутко является председателем оргкомитета чемпионата мира-2018 и президентом Российского футбольного союза (РФС). Ранее он входил в исполком ФИФА (предшественник совета ФИФА).
По его словам, данный вопрос не стоял на повестке дня.
МОК во вторник дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) и пожизненно лишил Мутко права участия в Олимпиадах в любом статусе. Мутко является председателем оргкомитета чемпионата мира-2018 и президентом Российского футбольного союза (РФС). Ранее он входил в исполком ФИФА (предшественник совета ФИФА).
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