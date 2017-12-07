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Сборная России 27 марта сыграет с Францией

Достигнута договорённость о проведении контрольного матча с участием национальной команды России в марте 2018 года.

27 марта россияне сыграют домашний матч со сборной Франции, начало в 18:50 по московскому времени. Место проведения встречи будет объявлено позже.

Напомним, что 23 марта Россия сыграет в Москве контрольную игру со сборной Бразилии.

РФС
Теги: Сборная Франции Сборная России
Сегодня, 21:04
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