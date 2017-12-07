Сборная России 27 марта сыграет с Францией

Достигнута договорённость о проведении контрольного матча с участием национальной команды России в марте 2018 года.27 марта россияне сыграют домашний матч со сборной Франции, начало в 18:50 по московскому времени. Место проведения встречи будет объявлено позже.Напомним, что 23 марта Россия сыграет в Москве контрольную игру со сборной Бразилии.