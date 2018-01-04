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Виталий Мутко: Сорокин получит поддержку государства на посту главы оргкомитета ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин получит поддержку государства на посту председателя комитета. 4 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об уходе Мутко с этого поста.

Отметим, что вице-премьер РФ сообщил о своем уходе с поста председателя оргкомитета чемпионата мира 2018 года, отметив, что его сменит Сорокин, который стал гендиректором оргкомитета в декабре 2010 года. За два дня до этого Мутко объявил о том, что временно приостанавливает исполнение обязанностей президента РФС, и.о. главы организации стал ее генеральный директор Александр Алаев.

Мутко занимал пост председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета с момента его учреждения в январе 2011 года.

"Сорокин получит всю необходимую поддержку от государства на посту главы оргкомитета. Проект в большой степени готовности, сделано много. А задачи, которые мы еще решили в уходящем году, будут реализованы в ближайшем будущем", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сорокин
Сегодня, 21:18
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№2 Написал: язва Москва (Сегодня, 21:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ты теперь пустое место! И так было на тебя всем нам насрать.. А теперь официально ..насрать на тебя Мутко


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парам пам пам..
Регистрация: 25.09.2016
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 21:28) #
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online

Вот и здесь объявился и когда его окончательно отстранят от футбола!
Регистрация: 26.01.2017
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