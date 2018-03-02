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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Свердловские врачи полностью готовы к медицинскому сопровождению ЧМ-2018
Свердловские врачи полностью готовы к медицинскому сопровождению чемпионата мира 2018 года. Об этом в пятницу сообщила на пресс-конференции министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.
"Свердловские медики всемерно готовы к медицинскому сопровождению чемпионата мира по футболу. Те отряды волонтеров, медицинских работников, которые здесь воспитаны, позволят оказать помощь очень своевременно и очень качественно", - цитирует Скворцову ТАСС.
"Свердловские медики всемерно готовы к медицинскому сопровождению чемпионата мира по футболу. Те отряды волонтеров, медицинских работников, которые здесь воспитаны, позволят оказать помощь очень своевременно и очень качественно", - цитирует Скворцову ТАСС.
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